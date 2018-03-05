Понедельник
05 марта
USD 56.66
EUR 69.47
Горячие новости

Белый дом винит Россию в обстреле мирных жителей в сирийской Восточной Гуте

5 Марта 2018 в 09:48
Белый дом винит Россию в обстреле мирных жителей в сирийской Восточной Гуте

Белый дом обвинил Россию в несоблюдении требований резолюции Совбеза ООН о перемирии в Сирии. Официальный Вашингтон распространил официальное заявление, в котором возложил вину на Москву за «убийство невинных мирных граждан, прикрываясь фальшивыми утверждениями о проведении контртеррористической операции».

Также Белый дом потребовал от России и от президента Сирии Башара Асада «прекратить боевые действия в Восточной Гуте и обеспечить доступ в этот район гуманитарных грузов».

Пресс-секретарь Белого дома Сары Сандерс пояснила, что в период с 24 по 28 февраля совершила в этот район порядка 20 боевых вылетов, пишет RT.

Напомним, соглашение о перемирии в Восточной Гуте должно было вступить в силу 28 февраля. Но СМИ пишут, что мирные жители этого пригорода Дамаска никак не могут покинуть анклав. «Новые известия» пишут, что боевики ведут обстрел гуманитарного коридора.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.