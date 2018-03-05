Белый дом винит Россию в обстреле мирных жителей в сирийской Восточной Гуте

Белый дом обвинил Россию в несоблюдении требований резолюции Совбеза ООН о перемирии в Сирии. Официальный Вашингтон распространил официальное заявление, в котором возложил вину на Москву за «убийство невинных мирных граждан, прикрываясь фальшивыми утверждениями о проведении контртеррористической операции».

Также Белый дом потребовал от России и от президента Сирии Башара Асада «прекратить боевые действия в Восточной Гуте и обеспечить доступ в этот район гуманитарных грузов».

Пресс-секретарь Белого дома Сары Сандерс пояснила, что в период с 24 по 28 февраля совершила в этот район порядка 20 боевых вылетов, пишет RT.

Напомним, соглашение о перемирии в Восточной Гуте должно было вступить в силу 28 февраля. Но СМИ пишут, что мирные жители этого пригорода Дамаска никак не могут покинуть анклав. «Новые известия» пишут, что боевики ведут обстрел гуманитарного коридора.