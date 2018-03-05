СМИ Америки усомнились в поддержке Путина

Пресса США продолжает освещать российскую тематику. В повестке – выборы президента России 18 марта, церемония награждения премии «Оскар» и дружеские отношения России с Болгарией.

Несколько СМИ, The Guardian и ABC News в том числе, сообщили о принуждении к посещению митинга в поддержку Владимира Путина, передает спецкор североамериканского бюро НСН. Газета The Washington Post задалась вопросом, зачем российскому президенту Владимиру Путину, а также президенту Египта Абдель Фата Аль-Сисси, вообще нужно проводить выборы.

«Конечно, это не настоящие выборы. Это «потемкинские» конкурсы красоты, которые наградят двух сильных мужчин убедительными победами, отчасти благодаря недопущению всех серьезных оппонентов. Единственной неизвестностью по поводу выборов 18 марта в России, или окончания голосования в Египте, будет количество воздержавшихся, потому что лидеры оппозиции в обеих странах призывают к бойкоту», - пишет американское издание.

Одной из ярких новостей международной сферы с участием России, помимо Сирии, стала новость о праздновании 140-летия провозглашения независимости Болгарии. Патриарх Москвы и Всея Руси Кирилл был оскорблен попытками болгарского правительства «размыть» роль России в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, в ходе которой Болгария пришла к независимости, сообщает The New York Times. Издание далее описывает русско-болгарские отношения.

«Болгария долгое время была аномалией в Европе, страна внутри Евросоюза и НАТО, но, тем не менее, близкая к России. Отношения балканского государства с его хозяином времен коммунистической эры контрастирует с большинством бывшего советского блока, которое видит Москву как оккупанта, а не друга», - пишет The New York Times.

Американские СМИ продолжают обвинять президента Дональда Трампа в бездействии по поводу приписываемого России вмешательства в выборы США. Госдеп США получил 120 миллионов долларов на борьбу с российским вмешательством, но до сих пор не потратил ни одного доллара, пишет The New York Times. Издание отмечает «в основном пассивный ответ президента Трампа к вмешательству».

Церемония награждения премии «Оскар» также не обошлась без упоминания России. Номинированная в категории «Лучший фильм на иностранном языке» картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева не удостоилась награды. Однако, картина о российском допинге, от американского режиссера Брайана Фогеля, получила «Оскар» как «Лучший полнометражный документальный фильм».

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп ни разу не написал о России за прошедшие выходные в своем аккаунте в социальной сети Twitter. Трамп до сих пор никак не прокомментировал послание Владимира Путина федеральному собранию, хотя, по мнению СМИ, послание было нацелено именно на него.