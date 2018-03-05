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Американские СМИ: участников митинга за Путина заставили прийти

5 Марта 2018 в 07:50
Американские СМИ: участников митинга за Путина заставили прийти

Многие из тех, кто пришел 3 марта на стадион «Лужники» в поддержку президента Владимира Путина, получили за это деньги или просто не имели возможности отказаться, сообщают американские СМИ.

Один мужчина сказал ABC News, что его начальство заставило его прийти.

«Девяноста процентов людей здесь заставило прийти начальство, иначе люди бы не пришли, ни за что», сказал изданию россиянин по имени Андрей.

Издание The Guardian пишет, что некоторые получили оплату за посещение мероприятия, а именно 500 рублей. Те, кто ответил на объявление, получили флажки Российской Экологической партии, чтобы создать видимость поддержки Путина по всему политическому сектору, пишет издание.

Однако,  «то, что многих из пришедших подтолкнули или даже заставили прийти, не означает, то они все равно не поддерживают Путина, который действительно популярен», - отмечает ABC News.

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