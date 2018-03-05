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Звягинцев снова остался без «Оскара»

5 Марта 2018 в 07:03
Звягинцев снова остался без «Оскара»

Художественной ленте Андрея Звягинцева «Нелюбовь» «Оскар» не достался. Он был номинирован в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Статуэтка ушла режиссеру из Чили Себастьяну Лелио за картину «Фантастическая женщина». В 2015 году без «Оскара» остался другой фильм Звягинцева - «Левиафан». Между тем, в минувшую субботу «Нелюбовь» завоевала награду французской кинопремии «Сезар». Он победител в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Среди конкурентов российской картины были в частности «Дюнкерк» и «Ла-Ла-Ленд».

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