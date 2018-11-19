Щелчок для Австрии. В РАН объяснили, как США указывают Европе ее место

Завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер рассказал НСН, зачем Вашингтон хочет ограничить влияние РФ в Австрии.

Соединенные Штаты планируют активно противодействовать растущему влиянию России в Австрии. Об этом говорится в стратегии Госдепа по развитию отношений с европейской державой. В документе отмечается «доминирующая» позиция РФ на австрийском рынке природного газа, что представляется США серьезной проблемой, отмечает RT. В этой связи Вашингтон планирует продвигать альтернативные источники газовых поставок в регион.

Такой стратегией американские власти стремятся указать Австрии, взявшей на себя роль посредника между Западом и Россией, ее место, заявил завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в беседе с НСН.

«Надо иметь в виду, что Австрия взяла на себя вполне добровольно роль посредника между Западом и Россией. Это не понравилось США и их лидеру, потому что у Трампа есть четкое видение, что он сам лично должен все решать, никакие ему посредники, тем более со стороны очень маленькой страны, которая не играет особой роли в международных отношениях, не интересны. Здесь Австрии указывается ее место. Я уверен, что это один из щелчков, который США хотят дать австрийцам в связи с их нейтральной, миролюбивой и доброжелательной к России политикой», — рассказал Швейцер.