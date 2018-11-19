Щелчок для Австрии. В РАН объяснили, как США указывают Европе ее место

Соединенные Штаты планируют активно противодействовать растущему влиянию России в Австрии. Об этом говорится в стратегии Госдепа по развитию отношений с европейской державой. В документе отмечается «доминирующая» позиция РФ на австрийском рынке природного газа, что представляется США серьезной проблемой, отмечает RT. В этой связи Вашингтон планирует продвигать альтернативные источники газовых поставок в регион.
Такой стратегией американские власти стремятся указать Австрии, взявшей на себя роль посредника между Западом и Россией, ее место, заявил завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в беседе с НСН.
«Надо иметь в виду, что Австрия взяла на себя вполне добровольно роль посредника между Западом и Россией. Это не понравилось США и их лидеру, потому что у Трампа есть четкое видение, что он сам лично должен все решать, никакие ему посредники, тем более со стороны очень маленькой страны, которая не играет особой роли в международных отношениях, не интересны. Здесь Австрии указывается ее место. Я уверен, что это один из щелчков, который США хотят дать австрийцам в связи с их нейтральной, миролюбивой и доброжелательной к России политикой», — рассказал Швейцер.
«Они хотят разрушить строй европейских стран, которые сейчас не довольны ни Трампом, ни США. Такие скандалы устраиваются для того, чтобы европейцев отдалить от России, не дать развиваться нашему диалогу, нашему сотрудничество и стремлению к снятию санкций, что Австрия, кстати, все время говорит. Австрия поддерживает с нами вполне приличные отношения. Она, конечно, участвует в санкциях, потому что входит в Евросоюз и выполняет все решения ЕС, но Австрия опять-таки показывает, что одно дело – общеевропейская санкционная политика, другое – двусторонние отношения с Россией, которые у Австрии исторически очень хорошие», — отметил Швейцер.
Тем не менее, абсолютно разрывать отношения с США в пользу России австрийцы не будут, предупредил собеседник НСН, даже учитывая недовольство политикой Трампа и в частности нелюбимые в Европе тарифы на сталь и алюминий. По мнению эксперта, Австрия последует примеру Германии и будет продолжать покупать газ у России, при этом приобретая часть энергоресурсов у Соединенных Штатов.
Напомним, что США критически настроены против нового газопровода из России в Германию «Северный поток-2». Ранее глава Минэнерго США Рик Перри договорился с украинским министром иностранных дел Павлом Климкином о совместном противодействии строительству газопровода. Министры пришли к выводу, что проект «подрывает» стабильность в Европе. Во время встречи 12 ноября Климкин и Перри затронули вопрос поставок сжиженного природного газа из США.