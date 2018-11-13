Антигазовый тандем. США и Украина поборются с «Северным потоком – 2» вместе

Министр иностранных дел Украины затронул тему поставки американского сжиженного газа в Незалежную во время переговоров с главой энергетического ведомства США.

Украина и США будут вместе противодействовать «Северному потоку – 2». Такое решение было принято 12 ноября во время встречи министра иностранных дел Незалежной Павла Климкина с главой энергетического ведомства США Рика Перри. Они пришли к выводу, что проект «подрывает» стабильность в Европе. Об этом говорится в сообщении, распространённом МИД Украины. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, во время встречи Климкин и Перри затронули вопрос поставок сжиженного природного газа из США.

В октябре главный исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что у Киева существует план «Б» на случай, если проект «Северный поток – 2» всё-таки будет запущен. Он отметил, что Украина подала иск в Международный арбитраж, чтобы компенсировать ущерб от запуска газопровода и простоя газотранспортной системы. Тогда заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН рассказал, что Киев будет ежегодно терять от 2,5 до 2 миллиардов рублей из-за «Северного потока».

«Эти заявления выглядят чистой воды клоунадой и попыткой увести разговор в сторону от реально важной проблемы. План “А” - это остановка строительства “Северного потока-2”. Если Россия все-таки построит газопровод, Украина потеряет деньги в размере от 2,5 до 3 млрд долларов в год. Второй момент - это поставки газа населению. Система работает таким образом, что без давления в магистральных трубах, по которым идёт транзитный газ, будет тяжело обеспечивать поставки газа значительной части населения. Нетрудно понять, что реально важной проблемой являются не деньги, на которых помешаны Коболев (главный исполнительный директор «Нафтогаза» Андрей Коболев – примечание НСН) и Витренко, а обеспечение поставок газа населению в случае снижения транзита до объема 20-30 млрд кубов в год», - отметил эксперт.

В свою очередь, нв эфире заявил , что Европа по-прежнему будет закупать у РФ большие объёмы газа.

«ЕС не хочет зависеть только от российского газа, поэтому Европа провозгласила принцип диверсификации закупки газа. По-прежнему российский газ будет закупаться в больших объёмах (где-то 30% от всего газа Европы), но ещё 20% будут брать у Норвегии, будет закупаться и американский сжиженный газ, когда подешевеет. Пока что Европа добывает собственный газ, но это прекратится лет через десять, потому что ресурсы ограничены. Для этого “Северный поток – 2” и нужен», - заверил НСН Рар.

Напомним, «Северный поток – 2» пройдёт по дну Балтийского моря до Германии. Всего планируется построить две нитки газопровода, их мощность составит примерно 55 миллиардов кубометров голубого топлива в год. Киев и Вашингтон выступают резко против проекта. В частности США хотят поставлять свой сжиженный газ в Европу.