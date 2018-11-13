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В РАН назвали дело «российского шпиона» в Австрии фарсом

13 Ноября 2018 в 22:30
В РАН назвали дело «российского шпиона» в Австрии фарсом
Ученый РАН Владимир Швейцер признался НСН, что в деле «российского шпиона» в Австрии больше шума, чем дела. 
Суд Зальцбурга отклонил ходатайство прокуратуры об аресте австрийского отставного полковника, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Суд не увидел оснований для ареста. К тому же было принято во внимание, что мужчина знал ранее о расследовании и не пытался сбежать.

Напомним, 70-летний бывший военный был обвинен в передаче России информации в обмен на вознаграждение в размере €300 тыс. Ему предъявили обвинения в разглашении гостайны, подозреваемый дал признательные показания.

Завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в эфире НСН признался, что слухов и подозрений больше, чем реальных поводов для разбирательств (слушайте аудио).

«Это, скорее, юридический вопрос. А с другой стороны – шум был большой. А вот повод для этого шума – не очень значимый. И это очевидно. Во всех выступлениях и канцлера Курца, и министра обороны звучало, что нужно расследовать это и выяснить, какой вред Австрии был нанесен. Суд сейчас оказался в непростой ситуации, потому что нельзя просто так арестовать человека. Надо иметь серьезные факты и доказательства. Пока есть только один факт. Он признался, что работал с российской разведкой, с каким-то Юрием встречался. И он передал 300 тысяч евро. И всё. Так что сейчас это свелось к фарсу», - высказал свое мнение эксперт.

Политологи увидели в этом эпизоде со шпионажем очередной повод раздуть скандал против России. Однако, президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что не видит причин драматизировать шпионский скандал.

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