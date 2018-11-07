Сенатор: Порошенко пытается запугать россиян уголовной ответственностью

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Сергей Цеков рассказал НСН, кто поедет в Крым через Украину, и как должны реагировать на новые правила Россия и мировое сообщество.

Закон, предусматривающий уголовное наказание для нарушающих правила въезда на территорию страны россиян, подписал президент Украины Пётр Порошенко. Об этом сообщается на портале Верховной рады. Также лишение свободы предусматривается для тех, кто посещал Крым и Донбасс после событий 2014 года.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что хотелось бы увидеть реакцию на этот закон не только РФ, но и международных организаций, которые ратуют за соблюдение прав человека. Однако рассчитывать на ответные действия мирового сообщества, по его словам, сейчас не приходится.

«Но, на мой взгляд, на это должны реагировать не только мы, но и различные международные организации, которые много говорят о соблюдении прав человека. Свобода перемещения, если нет никаких ограничений, а между Россией и Украиной нет визового режима, это дело святое. Но, конечно, мы понимаем, что никакой реакции не будет», — заметил сенатор.

Что касается позиции России, она будет основана на разъяснении последствий посещения Украины россиянами, побывавшими в Крыму или непризнанных республиках, добавил Цеков.

«Наши действия должны заключаться в том, чтобы доводить до сведения граждан РФ, что такой закон принят, что могут быть такие последствия. Чтобы очень серьёзно думали. Потому что, конечно, будет сложно их защитить, если они окажутся в такой ситуации, хотя, конечно, мы своих граждан защищать будем. А там они уже сами пусть выбирают, но они должны знать, какие реалии на сегодняшний день», — подчеркнул собеседник НСН.

Последствия для тех, кто рискнёт поехать в Украину, будут таковы: украинские органы смогут арестовать гражданина РФ и завести на него уголовное дело. Также могут подпасть под действие закона жители Крыма, вернувшиеся в Украину после 2014 года, разъяснил сенатор. Эти меры, по его мнению, направлены на дальнейшую изоляцию Украины от россиян.

«Это касается миллионов граждан РФ, которые приезжают в Крым по разным причинам, чаще всего отдыхать. Тех, кто приезжает в Донецкую и Луганскую народные республики, в том числе, чтобы посетить родственников. То есть, это элемент определённого запугивания той части российских граждан, которая предполагает по каким-то делам поехать на Украину», — заявил Цеков.

Правда, закон, по его словам, оставляет одну лазейку для тех, кто хочет посещать и Крым, и Украину безнаказанно. Однако воспользоваться ей захотят очень немногие жители России.

«Они, правда, одну лазейку открывают. Можно приехать в Крым или Донбасс, но через территорию Украины. Это иезуитский вариант въезда на территорию Крыма и двух республик. Думаю, что этим могут воспользоваться, но очень небольшое число граждан РФ. Например, Ксения Собчак, которая собиралась приехать в Крым по разрешению Украины. Я думаю, таких найдётся, может быть, ещё человек десять», — заключил Цеков.

Напомним, ранее за нарушение границы между Россией и Украиной россиянам грозил штраф либо административный арест сроком до 15 суток. По новым правилам наказание будет варьироваться вплоть до лишения свободы сроком до трёх лет. При повторном нарушении оно увеличится до пяти лет тюремного заключения, а в случае незаконного проникновения на территорию Украины с оружием — до восьми лет.