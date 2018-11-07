Политолог рассказал, зачем Киеву нужны «подвальные беседы» с несговорчивыми министрами

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии в эфире НСН признался, что был в подобном помещении ещё при Януковиче.

Анонимный член правительства Украины рассказал о существовании кабинета в подвале Кабинета министров для убеждения несговорчивых министров. Им пользуется премьер-министр страны Владимир Гройсман. По сведениям источника, иногда перед заседанием правительства членов Кабмина не информируют о существовании некоторых решений, за которые они должны проголосовать. В случае отказа поддержать инициативу, их приглашают в «бункер», где с ним беседуют, сообщает «Украинская правда».

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН не увидел ничего нового в признании члена правительства.

«Для меня ничего нового в этом нет. То, что у президента есть узкие кабинеты (я имею в виду узкую группу людей, которая принимает стратегические решения), это было известно давно. Та группа, про которую я говорю, скорее всего, связана с политикой и безопасностью. То, что они встречаются в администрации президента и вырабатывают решения, которые потом штампует Кабинет министров - для меня это вполне укладывается в представление о том, что собой представляет этот Кабинет министров, этот премьер, этот президент. То, что они прячут эти договорённости в подвальных и прочих помещениях, что кого-то уговаривают, это направлено на то, чтобы не дать возможность записать на магнитофон, а потом слить эту информацию», - отметил политолог.

По словам Михаила Погребинского, его самого водили в подобное помещение во времена президентства Виктора Януковича.

«Эта болезнь была и у Януковича, который меня приглашал в совершенно изолированную от мира комнату с экранированием всего помещения, так боялся подслушивания. Наверное, здесь имеет место нечто подобное», - пояснил Погребинский.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили о существовании в стране «стратегической девятки», которая принимает все ключевые решения, находясь в администрации президента. К ней относят главу Украины Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, действующего и бывшего премьер-министров Владимира Гройсмана и Арсения Яценюка, секретаря Совбеза Александра Турчинова и ещё четырёх человек.