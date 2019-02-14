Новости за ночь: США введут новые санкции против РФ

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Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Сенат США готовит новый пакет санкций против России

Сенаторы-демократы и республиканцы подготовили законопроект о новых санкциях против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Как сообщает РИА Новости, пакет ограничительных мер может коснуться судостроительной отрасли РФ, если «Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе». Помимо этого предлагается ввести санкции в отношении банковской сферы и энергетической, а также в отношении российского госдолга и 24 «агентов ФСБ», которых Вашингтон считает причастными к инциденту с украинскими судами в Керченском проливе. Эти ограничения также будут связаны с якобы вмешательством РФ в американские выборы и «агрессией Москвы на Украине». Напомним, Россия все обвинения отрицает.

Молдавия хочет отозвать посла из РФ

МИД Молдавии направил запрос в правительство республики с просьбой отозвать из России с занимаемой должности посла Андрея Негуцу, сообщает РИА Новости.

На данный момент причины запроса не уточняются. При этом во внешнеполитическом ведомстве отметили, что ситуацию не следует связывать с вручением российскому послу ноты из-за несообщения Москвой Кишинёву информации об освобождении из афганского плена молдавских лётчиков.

Добавим, президент Молдавии Игорь Додон отказался подписывать указ об отзыве посла из РФ.

В BBC признали постановкой химатаку в Думе

Продюсер BBC Syria Риам Далати признался, что съёмки сцены в госпитале после химической атаки в сирийской Думе были постановочными. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, спустя шесть месяцев расследований в связи с инцидентом, он может подтвердить этот факт. «Жертв в госпитале не было», — написал Далати.

Также он отметил, что на данный момент известно, что атака произошла, но химическое вещество зарин не было использовано. По его словам, следует дождаться выводов ОЗХО для подтверждения аналогичной информации относительно использования хлора.

Напомним, в применении химического оружия в сирийском городе Дума Запад обвинил режим Башара Асада. Россия назвала атаку постановкой иностранных спецслужб.

Российские дороги обещают покрыть «Суперасфальтом»

Технологию покрытия «Суперасфальт» собираются масштабно применить для российских дорог. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росавтодор.

Отмечается, что новое покрытие предполагает быть более долговечным. Оно будет служить до 12 лет вместо 4-5, а капитальный ремонт таких дорог не потребуется 24 года. Также «суперасфальт» позволит использовать материалы повторно, что снизит затраты на строительство.

Однако стоимость строительства будет высокой, что не позволит применить технологию повсеместно. В ближайшие два года таким асфальтом покроют до 1000 километров дорог, начнут применение с крымской трассы «Таврида».