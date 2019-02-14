США анонсировали еще один пакет антироссийских санкций

Американские сенаторы внесли на рассмотрение законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Предлогом для этого послужила ситуации в Сирии и на Украине, а также якобы вмешательство в выборы США.

В документе отдельным блоком предусмотрены ограничительные меры «за агрессию против Украины». Конгрессмены хотят наложить ограничительные меры, в том числе, на сотрудников ФСБ, которые участвовали в захвате трех кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года.Тогда три украинских судна попытались зайти в территориальные воды нашей страны.Санкции предполагаются также и против судостроительного сектора России, если в будущем будет нарушена свобода навигации.Как пишет Ura.ru, документ является более жесткой версией пакета санкций, который сенаторы предложили в августе 2018 года и который не был принят.

Также предлагаемый сенаторами законопроект предусматривает ограничения для инвесторов на сделки с российским госдолгом и ограничительные меры против отечественных энергетических компаний и банков, отмечает «ФедералПресс».