США анонсировали еще один пакет антироссийских санкций

В документе отдельным блоком предусмотрены ограничительные меры «за агрессию против Украины». Конгрессмены хотят наложить ограничительные меры, в том числе, на сотрудников ФСБ, которые участвовали в захвате трех кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Тогда три украинских судна попытались зайти в территориальные воды нашей страны.
Санкции предполагаются также и против судостроительного сектора России, если в будущем будет нарушена свобода навигации.
Как пишет Ura.ru, документ является более жесткой версией пакета санкций, который сенаторы предложили в августе 2018 года и который не был принят.
Также предлагаемый сенаторами законопроект предусматривает ограничения для инвесторов на сделки с российским госдолгом и ограничительные меры против отечественных энергетических компаний и банков, отмечает«ФедералПресс».
Ранее в эфире НСН экономист Василий Колташов заявил, что элиты США хотят похоронить Евросоюз.