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США анонсировали еще один пакет антироссийских санкций

14 Февраля 2019 в 07:36
США анонсировали еще один пакет антироссийских санкций
Американские сенаторы внесли на рассмотрение законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Предлогом для этого послужила ситуации в Сирии и на Украине, а также якобы вмешательство в выборы США.

В документе отдельным блоком предусмотрены ограничительные меры «за агрессию против Украины». Конгрессмены хотят наложить ограничительные меры, в том числе, на сотрудников ФСБ, которые участвовали в захвате трех кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Тогда три украинских судна попытались зайти в территориальные воды нашей страны.
Санкции предполагаются также и против судостроительного сектора России, если в будущем будет нарушена свобода навигации.

Как пишет Ura.ru, документ является более жесткой версией пакета санкций, который сенаторы предложили в августе 2018 года и который не был принят.

Также предлагаемый сенаторами законопроект предусматривает ограничения для инвесторов на сделки с российским госдолгом и ограничительные меры против отечественных энергетических компаний и банков, отмечает«ФедералПресс».

Ранее в эфире НСН экономист Василий Колташов заявил, что элиты США хотят похоронить Евросоюз.

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