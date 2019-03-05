«Дайте газу по смоленской цене!» Какой интеграции хочет от России Лукашенко

ФОТО: Андрей Александров/РИА Новости

Эксперт по Белоруссии Александр Зимовский рассказал НСН о возможных путях интеграции Москвы и Минска.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова изменить свои подходы к интеграции с Россией. Он напомнил, что с такой инициативой выступила Москва. По словам Лукашенко, на уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки, передает БЕЛТА. Кроме того, украинский лидер заявил о необходимости «ещё раз проанализировать, где есть неиспользованные ресурсы, которые можно задействовать». Основной принцип проекта, по словам Лукашенко, - «равные условия для сограждан и субъектов хозяйствования».

Сотрудничество на равных уже достигнуто в этих сферах, рассказал НСН политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский.

«На уровне юридических лиц и обычных граждан никаких проблем нет. Путин и Лукашенко в этом смысле обеспечивают чёткие взаимные гарантии в развитие договора о Союзном государстве. Белорусские компании заключают договоры с российскими и на равных сотрудничают к взаимной выгоде. Если говорить о правах белорусов в России и россиян в Беларуси, то они обеспечиваются соответствующими договорами и межправительственными соглашениями. Единственные сложности могут возникать из-за национального законодательства, когда идет речь о предоставлении права на работу. В России для белорусов эта процедура предельно упрощена. В Беларуси россиянину тоже нужно пройти минимальное количество бюрократических препятствий, которые преодолеваются по принципу «одного окна». Никаких барьеров здесь никому не ставят», – напомнил политолог.

Однако если Лукашенко требует от России поставлять газ и нефть в Белоруссию «по ценам Смоленской области», то сам должен выполнить ряд условий.

«Реализация углеводородов для Беларуси по равной и справедливой цене, бесспорно, возможна, более того, Москва это всячески приветствует. При условии, что нефть и газ поступают исключительно для внутреннего белорусского рынка. Лукашенко говорит: «Давайте нам газ и нефть по ценам Смоленской области». Но тут есть нюанс: Смоленская область начисто лишена внешнеторговых полномочий, она самостоятельно не торгует газом и нефтью с заграницей. Она получает углеводороды по внутрироссийским ценам, и сама же внутри потребляет. Если Беларусь претендует на получение нефти и газа по внутрироссийским ценам, то она не будет продавать их за границу, а будет вырабатывать на своей территории бензин, солярку и заправлять свои и российские автомобили. А самостоятельно продавать эти «вкусняшки», например, полякам, или, того хуже, украинцам, не будет. Таковы суровые законы российского нефтегазового рынка, куда так стремится руководство республики», – рассказал Зимовский.

Возможно также равенство товарных отношений между Россией и Белоруссией.

«Равенство товарно-денежных отношений обусловлено экономическим потенциалом, таков принцип глобальной макроэкономики. С точки зрения глобальной макроэкономики, Беларусь – убыточная страна. За последние семь лет она накопила отрицательное сальдо внешней торговли. Ушла в минус где-то на 32,5 млрд долларов. Это 4-5 золотых запасов республики, для белорусов деньги огромные. Вот вам пример. В Беларуси два довольно больших вагоностроительных завода. В 2018 году эти многотысячные коллективы продали на экспорт 500 железнодорожных вагонов. 500 вагонов, это у них экспорт такой. Больше половины (330 вагонов) купила Россия. Европа - ни одного вагона. А, ещё один вагон купил Казахстан.

Или взглянем на тракторы, любимая товарная позиция из отчётов белорусских чиновников президенту республики. В прошлом году белорусы продали в Евросоюз 3000 тракторов. Примерно 100 тракторов на одну европейскую страну-члена ЕС. А Россия купила 22.000 тракторов. То есть понятно, что никакой диверсификации рынков у белорусов нет, и быть не может. И они просто лапшу вешают руководству республики в своих рапортах.

Та же ситуация с автозаводами. Продали белорусы за рубеж 7000 грузовых машин. Сколько купили страны ЕС? 313 штук. А сколько Россия купила? Правильно, почти 5000 автомобилей. Кстати, интересуетесь, сколько Китай купил белорусских автомобилей? Ровно одну штуку. Вот вам и весь гигантский китайский рынок для белорусских автозаводчан. И такая картина практически по всем позициям товарного экспорта Беларуси

Россия остается для Белоруссии огромным рынком сбыта.

«Мало кто за рубежом покупает белорусскую продукцию, а Россия – огромный открытый рынок. И напротив, никак не может быть равенства в товарных отношениях у Беларуси с Европой. Знаете, почему? Потому что в Европу Беларусь перепродаёт российские товары. Не будет поставок из России – весь белорусский экспорт в Европу не проживёт и трёх недель. Напротив, у нас в Союзном государстве единое экономическое и правовое пространство, и оно, что очень важно, защищено единым законодательством. Даже, возможно, мы придем к единой валюте, этот проект, кстати, сегодня очень интересует Лукашенко, он только об этом и говорит. Так что перспектива для Беларуси – это активная интеграция курсом на Восток», - прогнозирует политолог.

Ранее в эфире НСН эксперты оценили намерение главы Белоруссии ввести «общий рубль» с Россией.