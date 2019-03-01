Войны нет, а жизнь не налаживается. Политолог о «Большом разговоре» Лукашенко

Белорусский эксперт в эфире НСН прокомментировал выступление Александра Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 марта встретился с представителями общественности и экспертного сообщества, а также белорусских и зарубежных СМИ. «Большой разговор с президентом» прошел в Минске. В ходе встречи белорусский президент ​предложил включить Россию в состав Белоруссии, поскольку на обратное не согласятся люди. Он также заявил, что выдвинет свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Помимо этого, Лукашенко заявил, что считает возможным создание в Союзном государстве единой валюты, которая должна представлять собой не российский, а «общий рубль».

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН сообщил, что в условиях затянувшейся депрессии у населения страны возникают вопросы, ответов на которые у главы государства нет.

«Понять, что сегодня говорил президент Беларуси на встрече с белорусскими общественниками и прессой, совсем несложно. Достаточно полистать стенограммы предыдущих таких мероприятий. Поскольку я и сам в недавнем прошлом стоял у истоков создания этого типично белорусского формата общения Лукашенко с лояльной аудиторией и ручной местной “оппозицией”, могу отметить похвальную стабильность сценария. Как следствие, в многочасовой речи белорусского президента не нашлось и пары фраз, достойных топа «Яндекса».

Сам же формат задуман лет 12 назад, как эдакий муляж “круглого стола” в ситуации нарастающего внутреннего недовольства населения провалами во внутренней политике властей. На сегодняшний день формат законсервировался, стал кондовым и формальным, и вопросы, которые готовятся к этой встрече, из года в год повторяются. Ответы, впрочем, тоже.

Разумеется, Лукашенко и сам это осознаёт. Он отодвигает в сторону подготовленные для него выжимки из предыдущих пожелтевших конспектов, и включает режим “лектор по распространению”. А первый и самый главный принцип лектора общества “Знание” — не знаешь, о чём говорить — говори о международном положении. Так что 98% сегодняшнего выступления руководителя республики к реальным проблемам республики никакого отношения не имеют. И вообще, в Минске просто хотели объяснить Путину (и России), как белорусам трудно.

Видимо, не касаясь частностей, Лукашенко, хоть и не сразу, но, по ходу мероприятия, осознал, что его "втянули в дурку" - это его собственная любимая идиома. Она означает, что пришлось заниматься тематикой, с которой он связываться категорически не хотел. В итоге сегодня, несмотря на стопроцентную лояльность аудитории, президент Беларуси большей частью оправдывался.

В республике, к сожалению, тяжелая экономическая ситуация, страна уже много лет страдает от затяжной депрессии. В 2018 году ВВП республики оказался ниже, чем в 2010 году. Это явный признак бесцельного топтания Беларуси на месте.

В промышленности более 60% предприятий не в состоянии рассчитаться за ранее взятые кредиты. В колхозах ситуация ещё мрачнее, их неплатежеспособность вообще достигла критической отметки. Поэтому власти пошли на отчаянные меры - запретили банкротить безнадёжных должников-аграриев.

Такая унылая, в общем, экономическая ситуация вынуждает белорусское руководство на всю катушку использовать принцип "население - нефть Беларуси". Резко растут коммунальные платежи, дорожает тепло- и электроэнергия, в наступившем году газ для населения подорожал сразу на 25%.

Судя по данным местной социологии, простые белорусы сегодня ждали от Лукашенко ответов на прямые вопросы: когда кончится белорусская экономическая депрессия, начнётся рост зарплат и пенсий, когда будет снижение поборов с местного населения и когда прекратится неконтролируемый рост цен? В общем, народ не понимает, что происходит и ощущает вокруг себя когнитивный диссонанс. Главное, войны-то нет. Так почему жизнь не налаживается?» - отмечает политолог.

По оценке политолога, в заявлениях Лукашенко отчетливо читается только желание объяснить Путину, как белорусам трудно.

«Немногие вменяемые эксперты, которые участвовали в мероприятии, хотели, конечно, услышать, с чем Лукашенко собирается идти в конце этого года на президентские выборы. В Беларуси президентская гонка - забава дорогостоящая, потому что надо ублажать избирателей не только орально, а и деньгами, по возможности. Деньги Россия пока не выделила. Как следствие, участники встречи в Минске, сидели на мероприятии с ощущением, что Лукашенко и сам пока не выстроил модель кампании. Если предчувствия их не обманули, становится понятным, почему президент Беларуси всячески избегал любой конкретики, за которую потом могут предъявить» - резюмировал Александр Зимовский.

Лукашенко особо подчеркнул, что России и Белоруссии надо активно продолжать дальнейшее сближение. Напомним, ранее белорусский президент употреблял выражение «белорус - это русский со знаком качества».

В ответ на заявление Лукашенко об «общем рубле» экономист Денис Ракша в эфире НСН выразил сомнение, что России выгодно создание отдельной валюты в условиях невысокого товарообмена между странами.