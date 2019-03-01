Эротическая игра или реальное сближение? Зачем Лукашенко единая валюта

В эфире НСН эксперты оценили намерение главы Белоруссии ввести «общий рубль» с Россией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает возможным создание в Союзном государстве единой валюты. Она должна представлять собой не российский рубль, а некую единую валюту, - отметил глава государства в ходе «Большого разговора» с общественностью и СМИ в Минске, сообщает Интерфакс. Он также подчеркнул, что двум странам надо активно продолжать дальнейшее сближение.



НСН поговорила с экспертами в попытке выяснить жизнеспособность предложения белорусского лидера и узнать, какая из стран получит больше выгоды в случае его осуществления.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН заявил, что нет смысла плодить лишние денежные знаки.

По его словам, вопрос о создании какой-то совместной валюты является пустым. «Гораздо разумнее присоединить Белоруссию к использованию рубля и сделать его общей валютой. Создавать еще одну валюту между двумя странами сейчас едва ли разумно», - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что «общий рубль», в случае его создания, вступит в противоречие с уже имеющимися валютами. «Россия сейчас стремится вести торговые расчеты в национальной валюте с другими странами, для ухода от доллара. Еще одна валюта – еще одна головная боль, зачем она, когда уже есть рубль. Это не рационально с точки зрения российской экономической логики», - уверен Колташов.

Экономист считает, что ситуация тут довольно простая, и вариантов ее развития всего два. «Либо Россия и Белоруссия становятся единым государством без разных валют, либо будет продолжаться перманентная эротическая игра под названием интеграционный процесс», - заключил Колташов.

Однако его точку зрения не разделяет бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин, считая, что интеграционный процесс является первым шагом в создании «общего рубля».

Дубинин заявил НСН, что прежде чем решать, будет ли единая валюта российским рублем, или «общим», следует для начала создать общую экономику. «Сначала нужно создать по-настоящему интегрированную экономику, связать банковские системы, создать единый надзирающий орган, договориться о правилах игры и о правилах эмиссии на разумной основе, чтобы потом не иметь безумные проценты инфляции. А после этого уже можно обсуждать конкретную форму совместной валюты. Будет ли это российский рубль, либо совместная единица», - сказал он.

Дубинин добавил, что Лукашенко, говоря об «общем рубле», забегает вперед. «Это просто красивый лозунг, который не имеет под собой понятной основы», - сказал он.

Основа, тем не менее, есть, и она исключительно корыстная.

Так считает экономист Денис Ракша, который в разговоре НСН выразил мнение, что за лозунгами Лукашенко стоит скрытый интерес. «Президент Белоруссии уже не в первый раз говорит об идее единой валюты. Его политическая позиция довольно простая – получить максимум экономических преимуществ от России, не идя на какие-то политические уступки. Он пытается что-то у России выторговать», - уверен эксперт.

При этом он подчеркнул, что Россия не пойдет на создание «общего рубля». «Технически реализовать эту идею довольно сложно. Пока нет единого государства с единым центробанком и прочими органами власти это бессмысленно. Поэтому не надо серьезно относится к его предложению», - сказал Ракша.

Но не все считают, что создание единой валюты не имеет смысла. Более того, некоторые уверены, что сегодня для этого самое подходящее время.

Такой точки зрения придерживается бывший министр экономики РФ Евгений Ясин. Он уверен, что два государства сейчас имеют все условия, чтобы воплотить в жизнь предложение белорусского лидера. «Россия и Белоруссия готовы к этому, для этого есть все основания. Я думаю, что сейчас Лукашенко дозрел до того, чтобы сделать определенные шаги, которые приведут к выгодным для Белоруссии и России изменениям», - считает Ясин.

Идея о создании единой валюты между союзными государствами не такая новая, как может показаться. Впервые эта мысль появилась во второй половине 90-х после того, как Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор о Союзе двух государств. Кроме создания непосредственно общего денежного знака, идея предполагает унифицировать таможенное и налоговое законодательство, а также достигнуть соглашения в сфере ценообразования.

В Кремле уже отреагировали на заявление Лукашенко. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, конкретики в вопросе перехода России и Белоруссии к единой валюте нет, но тема может и должна обсуждаться.