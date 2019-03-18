РАН: Трамп поссорился со всем миром

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Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН в интервью НСН рассказал, чем обернется для США политика торговых войн, которую проводит президент Трамп.

В том случае, если возможные новые санкции США против России, они отразятся на всем мире. Как пишет РИА Новости, такую точку зрения высказал министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Он подчеркнул, что «Россия — большой поставщик газа в Европу, нефти — в Китай. Если это случится [принятие нового санкционного пакета], это отразится на Европе, Китае и всем мире». По словам министра, Саудовская Аравия позитивно смотрит на сотрудничество с Россией, страны предпринимают правильные совместные шаги для стабилизации рынка.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН заявил, что у Саудовской Аравии не остается другого выхода в условиях, когда США объявила торговую войну практически всему миру.

«Дональд Трамп развязал санкционные войны по всем фронтам. Со всеми: как с союзниками, так и с противниками. Поэтому в данном случае США попали в такую классическую ловушку, допустив грубую ошибку. Когда ты хочешь изолировать одного своего противника, ты собираешь какую-то коалицию и против него объединяешься. Изолируешь его, начинаешь санкционные войны и его ослабляешь. А в этом случае Америка одна против всех. В данном случае американцы делают сильный просчет – они консолидируют весь мир против себя», - отметил собеседник НСН.

По мнению политолога, действия США и так приводят к постепенной изоляции Америки. США уже поссорились с кем только можно.

«Все эти инициативы бьют по хвалёной евроатлантической солидарности. И по отношениям не только с европейскими союзниками, но и азиатскими. А также непосредственно по отношениям с их соседями – той же самой Канадой и Мексикой. Всё это отражается на месте и роли Америки в мире. Если ещё при Обаме США обладали некой такой аурой, имиджем страны, которая придерживается хоть каких-то моральных принципов. То при Трампе Соединённые Штаты взяли на вооружение стратегию выхода из различного типа организаций, союзов и так далее. И сейчас Америка делает то, что ей выгодно – в прямом и переносном смыслах. И это ставит под вопрос многие союзнические отношения. Безусловно, все эти санкционные войны бьют по самой Америке. Если при Бараке Обаме санкции были инструментом консолидации евроатлантического сообщества, то теперь они, напротив, раскалывают его. Есть раскол по Парижскому соглашению по климату, по Транстихоокеанскому партнёрству, по ядерной сделке с Ираном, по ДРСМД. И главным инициатором этого раскола выступают США», - подчеркнул он.

Помимо этого, по словам Константина Блохина, сейчас все американские санкционные пакеты, с большой долей вероятности, будут приняты. Теоретически Трамп может наложить вето, но, учитывая антироссийские настроения в конгрессе, оно будет преодолено.

«И в очередной раз начнутся разговоры о том, что Трамп якобы ставленник Кремля и российский агент. Именно поэтому все санкционные пакеты сейчас будут приниматься. Исходя из прежнего опыта, мы знаем, что это может ударить по его имиджу», - заключил эксперт.

Напомним, в феврале сенаторы внесли в конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России. В частности, они предусматривают ограничительные меры в отношении лиц, осуществляющих инвестиции в российские экспортные СПГ-проекты, расположенные за пределами страны. А также в отношении инвестиций в энергетические проекты за пределами России стоимостью более 250 миллионов долларов, поддерживаемые государственными компаниями.

Между тем, ранее сегодня стало известно, что американские законодатели предложили ввести санкции против россиян, оказывающих влияние на Венесуэлу. Законопроект, внесенный в Конгресс США, предлагает запретить выдачи виз и въезд в страну лицам, которые «действуют от имени правительства России в прямой поддержке венесуэльских сил безопасности». Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН заявил, что никакие ограничительные меры не повлияют на позицию России по Венесуэле.