США должны «обнулить» антироссийские санкции. Эксперт о переговорах по разоружению

Депутат Государственной Думы РФ заявил НСН, что переговоры США и РФ по разоружению возможны после отмены антироссийских санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий по поводу возможных переговоров Кремля и Белого Дома по вопросам стратегической безопасности. Песков заявил, что Вашингтон не предпринял никаких конкретных шагов, чтобы наладить контакты. Об этом пресс-секретарь российского лидера сообщил ТАСС.

«Пока сколь-нибудь внятных предложений от США не поступало», — сказал Песков.

Ранее Джон Болтон, помощник президента США по национальной безопасности, сделал заявление в радиоэфире о готовности Соединенных штатов и России к переговорам по проблеме контроля над вооружениями. Болтон высказал мнение о целесообразности участия в переговорном процессе Китая.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин заявил НСН, что руководству внешнеполитического ведомства России необходимо, получив санкции руководства страны, заявить об «обнулении» условий сотрудничества с США.

«Если Россия приглашается для проведения переговоров с США, необходимо вернуться к «нулевой отметке». Это значит, что международные – экономические и политические – отношения с Россией должны вернуться на отметку 2012-2013 года. Соответственно, должны быть отменены экономические санкции в отношении России, отечественных компаний и граждан. В противном случае переговоры будут похожи на то, что один человек, воткнув нож в другого, предлагает ему потом побегать на дистанции. Так не бывает. А мы с США сейчас на разных позициях, чтобы садиться за стол переговоров. Как с ними можно говорить, когда эта страна параллельно рассматривает возможность введения новых санкций в отношение РФ? Нам надо не бояться обозначать свою позицию», - убежден парламентарий.

Депутат ГД РФ считает логичным вести переговоры о разоружении с участием всех ядерных держав.

«Китай сегодня является серьезным игроком на международной арене. Страна ежегодно увеличивает оборонный бюджет на 8 процентов. За последние 10 лет он вырос до 178 млрд долларов США. Поэтому необходимо привлекать Китай к переговорам по вопросам ядерного разоружения. В них, в принципе, должны принимать участие все страны, которые обладают этим оружием. В противном случае – это утопия, самоубийство», - отметил эксперт.

Ранее действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук, генерал-майор в отставке, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Дворкин в беседе с НСН заявил, что российское геооружие вернет США к ДРСМД.