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РАН: Австрия может себе позволить выступить против мигрантов

31 Октября 2018 в 13:57
РАН: Австрия может себе позволить выступить против мигрантов
ФОТО: Milos Bicanski / Getty Images

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН рассказал НСН, почему Вена позволила себе противостоять соглашению ООН.

Австрия отказывается от участия в глобальном пакте Организации Объединенных Наций (ООН) о миграции, сообщает австрийское агентство APA. По мнению австрийских властей, документ размывает границу между легальной и нелегальной миграцией, а также посягает на суверенитет страны в миграционной политике.

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Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в эфире НСН призвал не переоценивать решительный шаг Австрии в противостоянии ООН. По его словам, Вена аккуратно выбирает, с чем можно не соглашаться в международной политике с другими странами.

«Нельзя это рассматривать как нечто эпохальное. То, что такая законопослушная страна как Австрия с гарантированным нейтралитетом ослушалась мировых чиновников, свидетельствует об определённой тенденции. Если Трамп выходит из Парижского соглашения по климату, из Почтового союза, ЮНЕСКО, ломает через колено все мировые договорённости, вплоть до ДРСМД, это понятно — великая держава пытается протолкнуть свои интересы. При этом ведёт себя как слон в посудной лавке. Австрия — малая страна, и поэтому она с чем-то соглашается, с чем-то нет. И это, на мой взгляд, говорит о том, что австрийцы не хотят брать на себя завышенных обязательств, тенденция им не нравится. И где-то они позволяют себе выступать против», — объяснил Воронов.

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Вопросы миграции в Европе стоят остро. При этом у ЕС и ООН разные подходы к их решению. Вероятно, что здесь произошло их столкновение, предположил эксперт.

«Здесь идут противоречивые процессы. С одной стороны, в ООН работает бюрократическая машина, которая проталкивает документы о приёме и распространении мигрантов. О том, что нужно к ним гуманно относиться, их принимать, размещать, потому что в мире ежедневно куда-то перемещается 60 миллионов человек. С другой стороны, Австрия находится в Европе, в рамках ЕС, и там тоже свои документы о том, что нужно равномерное распределение. И Вена это тоже тормозит — строит пограничные барьеры, выдвигает свои худосочные вооружённые силы. На мой взгляд, это проявление разных бюрократических подходов к разным документам», — заключил Воронов.

Напомним, что соглашение по миграционной политике, устанавливающее правила регулируемой и упорядоченной миграции, было согласовано членами ООН в июле 2018 года. Подписать документ страны должны в декабре этого года в Марракеше. Однако США и Венгрия уже заявили, что не намерены подписывать соглашение.

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