Рар: Пушков прав – Меркель сгубила политика открытых дверей

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Немецкий политолог подтвердил НСН, что к закату карьеры политика привёл миграционный кризис 2015 года.

Поток беженцев, наводнивший Германию, стал отправной точкой заката политической карьеры канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Такую версию причины ухода Меркель с поста председателя ХДС в своём Twitter высказал российский сенатор Алексей Пушков.

«"Мы справимся", — заверяла она. Не справилась. Кризис с мигрантами стал началом её заката», — написал сенатор.

С ним согласился в беседе с НСН немецкий политолог Александр Рар. По его словам, миграционный кризис, берущий начало в 2015 году, не дал Меркель восстановить свои позиции после провала. Даже та часть сторонников канцлера, которая осталась ей верна после притока мигрантов, не смогла спасти политика.

«Я думаю, он прав, что популярность Меркель, которая была на очень высоком уровне до 2015 года, начала резко понижаться после этого кризиса с беженцами. Я бы сказал, что половина населения жёстко отвергла политику открытых дверей, которую провозгласила госпожа Меркель. И действительно после этого, несмотря на то, что другая половина немцев её поддерживала, эта часть общества встала на очень жёсткие антимеркельские позиции. И поэтому она не смогла больше исправить свою репутацию. И фактически все последние проигрыши её партии на выборах имеют одну причину — политику неконтролируемой миграции, которую Меркель своими действиями спровоцировала, ослабив этим не только саму Германию, но и всю Европу. Я думаю, проблема в том, что из-за этого своего шага она потеряла статус лидера Европы. Так что, это действительно очень серьёзный катаклизм, и Пушков в этом отношении попал в точку», — подтвердил Рар.

Напомним, 29 октября Ангела Меркель объявила, что не станет баллотироваться на пост председателя Христианско-демократического союза Германии, а также на пост канцлера. Она намерена покинуть большую политику в 2021 году по истечении срока полномочий.