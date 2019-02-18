CBS: Трамп заявил, что верит Путину

Бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб заявил, что американский лидер Дональд Трамп усомнился в достоверности доклада американской разведки о способности баллистических ракет КНДР достичь США. Маккейб заявил об этом в интервью CBS News. Он ссылался при этом на информацию своего коллеги из ФБР, который якобы сообщил, что у Трампа есть сведения от президента России Владимира Путина, который заверил Трампа в обратном, передает RT.

«Президент Путин сказал ему (Трампу - НСН), что у северокорейцев на самом деле нет этих ракет», — сказал Маккейб.

По словам бывшего и.о. ФБР, выслушав доклад разведки, Трамп заявил: Мне всё равно. Я верю Путину», пишет «Газета.ру».

Ранее завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов сообщил в эфире НСН, что Северной Кореи нужны встречные шаги со стороны США до полной денуклеаризации, а не исполнение всех желаний после, как обещает Трамп.

