Психиатр-криминалист объяснил действия новозеландского стрелка

Михаил Виноградов в эфире НСН рассказал об определенных чертах личности, присущих террористу.

Стала известна личность устроившего массовую стрельбу в мечети новозеландского города Крайстчерч. Как пишет New Zealand Herald, террориста зовут Брентон Таррант, 28-летний мужчина родом из Австралии. Свои действия он в прямом эфире транслировал на Facebook в течение 17 минут.

Кроме того, перед терактом в Сети появился манифест, в котором содержались антииммигрантские и антимусульманские идеи. По последним данным, в результате нападения погибли 49 человек, еще 48 получили ранения, сообщил комиссар полиции Майк Буш. Отмечается, что по подозрению в причастности к нападению были задержаны четверо подозреваемых.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов рассказал НСН о людях особого психологического склада, которые способны на совершение террористического акта.

«Терроризм больше, чем положительные поступки, привлекает к себе определенные категории личностей: агрессивных, недалеких в интеллектуальном плане, которые не находят себе места в обществе, адекватного их запросам. Если говорить о заразности терроризма, то это безусловно. Есть определенные категории психологических личностей, которые реализуются в жизни в агрессии, самоутверждаются, убивают, избивают, насилуют и так далее. Именно агрессивные определенные личности. Людей агрессивных много: кто-то становится первопроходцем, идет в Тайгу, прокладывает дорогу, а есть те, кто противопоставляет себя обществу в целом и самоутверждается жесточайшими актами терроризма», - пояснил Виноградов.

Психиатр-криминалист отметил, что правоохранительным органам еще предстоит разобраться в причинах этой трагедии, а также почему террорист в качестве объекта атаки выбрал мечеть.

«Эти террористы реализовали себя в таком плане, именно ислам их почему-то привлек. Вообще в Новой Зеландии нет официальной государственной религии: там и американцы, и пятидесятники, протестанты, католики, христиане. Здесь все религии в плане правовом, юридическом равнозначны, ни одна не поддерживается специально государством. Привлек именно ислам, здесь трудно сказать почему, но сегодня ислам вызывает у каких-то агрессивных людей негативное отношение, не только в Новой Зеландии. Но такого, чтобы был массовый расстрел и еще в мечети – это нечто новое. Здесь надо думать и смотреть, откуда террористы. Чем вызван такой жесткий акт расстрела, пока трудно говорить. Я думаю, что мы через короткое время получим сведения от правоохранителей», - заключил профессор психиатрии.

В Новой Зеландии на время расследования закрыли все мечети, полиция попросила граждан воздерживаться от посещения таких мест до особого уведомления. Завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян в эфире НСН отметила, что волна ненависти и террора в отношении мигрантов уже дошла до Новой Зеландии и подкатывает к Австралии. По мнению эксперта, причина кроется в глобализации.