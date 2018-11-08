Превентивный «Калибр». Раскрыты детали начала ядерной войны между США и РФ

Капитан первого ранга в отставке объяснил, как Россия сможет предсказать ядерный удар США по РФ.

Ядерной войне между США и Россией будет предшествовать достаточно длительный период ведения боевых действий при помощи обычного орудия. Такое мнение выразил заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков. По его словам, этот период может длиться от нескольких суток до месяца и более. Военные действия будут сопровождаться исключительно высокой напряжённостью отношений между Вашингтоном и Москвой. После этого США могут развернуть ударные группировки у границ РФ под видом учений. Признаком скорого ядерного удара, как полагает Сивков, станет отзыв посла и других представителей дипмиссии. В данном случае капитан первого ранга предлагает нанести по США превентивный удар, сообщает «Военно-промышленный курьер».

«В частности, [есть время] нанести превентивный удар обычным оружием по районам базирования нацеленных на Россию БР (баллистических ракет – примечание НСН) и КР (крылатых ракет – примечание НСН). Для этого подойдут гиперзвуковые ракеты (баллистические или аэробаллистические), а также КР типа “Калибр” и Х-101 с обычными боевыми частями. Такой удар во время ведения боевых действий неядерным оружием не означает перехода к применению ядерного оружия и вместе с тем позволит значительно ослабить или даже предотвратить обезоруживающий и обезглавливающий удар ракет с минимальным подлетным временем», - предположил Сивков.

Стоит отметить, что ранеенеоднократно подчёркивал, что в российской ядерной доктрине отсутствует превентивный удар.

«Речь шла о том, что готовы ли мы, готов ли я использовать имеющееся в нашем распоряжении оружие, в том числе оружие массового уничтожения, для защиты своих интересов. Я напомню, что говорил, — а я говорил, — что в нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара», - заявил Путин на пленарной сессии Валдайского клуба.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ранее в эфире НСН также говорил об оборонительном характере военной доктрины РФ.

«Наша доктрина носит оборонительный характер. Мы не ставим для себя цель представлять для кого-то угрозу. Мы ставим для себя цель – адекватно ответить на угрозы, которые в отношении нашей страны имеют место, в том числе со стороны США. Сегодня оборонный потенциал нашей страны очень высокий. Перспектива создания новых видов вооружений и их ввода позволяет говорить о том, что в ближайшие годы США не смогут нас догнать в этом плане», - отметил депутат.

В то же время первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин ранее в эфире НСН напомнил, что любая страна, которая решит проверить уязвимость РФ, получит в ответ ядерную ракету.

«В нашу доктрину внесено главное, на мой взгляд, и очень существенное изменение, в котором сказано, что если целостности территории РФ будет угрожать опасность, то мы применим ядерное оружие по территории того государства, из которого будет исходить эта опасность. Поэтому если кто-то хотел бы проверить уязвимость или неуязвимость Российской Федерации в той или иной её части, то он неизменно получит прилет ядерной ракеты на свою территорию», - заключил Шерин.