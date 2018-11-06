Депутат усомнился в способности США догнать Россию в создании нового оружия

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Зампред комитета Госдумы по обороне в эфире НСН заявил о наращивании российского военного потенциала исключительно в рамках оборонительной доктрины.

Основную угрозу США в последующие 20-30 лет будет представлять Китай, а не Россия. Такую позицию озвучил председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединённых Штатов генерал Джозеф Данфорд. По его словам, демографические и экономические показатели РФ снижаются, из чего можно сделать вывод, что в 2025-2035 годах страна не сможет и дальше поддерживать потенциал. С такими словами Данфорд выступил в университете Дьюка.

В ответ на выступление американского генерала заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что Россия никогда не ставила цель выступать угрозой.

«Наша доктрина носит оборонительный характер. Мы не ставим для себя цель представлять для кого-то угрозу. Мы ставим для себя цель – адекватно ответить на угрозы, которые в отношении нашей страны имеют место, в том числе со стороны США. Сегодня оборонный потенциал нашей страны очень высокий. Перспектива создания новых видов вооружений и их ввода позволяет говорить о том, что в ближайшие годы США не смогут нас догнать в этом плане», - подчеркнул депутат.

Более того, как уточнил народный избранник, основной задачей на сегодняшний день является уничтожение террористической угрозы. При этом, по словам Юрия Швыткина, представители военнослужащих со стороны РФ и КНР, которые принимали участие в манёврах «Армия-2018» показали должное взаимодействие.

«На сегодня у нас с Китаем выстроены конструктивные добрососедские отношения. Совместные учения “Восток-2018”, которые были проведены недавно, показали должное взаимодействие между армиями двух государств: нашей страны и армией КНР», - подытожил Швыткин.