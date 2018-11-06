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Депутат усомнился в способности США догнать Россию в создании нового оружия

6 Ноября 2018 в 12:21
Депутат усомнился в способности США догнать Россию в создании нового оружия
ФОТО: duma.gov.ru

Зампред комитета Госдумы по обороне в эфире НСН заявил о наращивании российского военного потенциала исключительно в рамках оборонительной доктрины.

Основную угрозу США в последующие 20-30 лет будет представлять Китай, а не Россия. Такую позицию озвучил председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединённых Штатов генерал Джозеф Данфорд. По его словам, демографические и экономические показатели РФ снижаются, из чего можно сделать вывод, что в 2025-2035 годах страна не сможет и дальше поддерживать потенциал. С такими словами Данфорд выступил в университете Дьюка.

В ответ на выступление американского генерала заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что Россия никогда не ставила цель выступать угрозой.

«Наша доктрина носит оборонительный характер. Мы не ставим для себя цель представлять для кого-то угрозу. Мы ставим для себя цель – адекватно ответить на угрозы, которые в отношении нашей страны имеют место, в том числе со стороны США. Сегодня оборонный потенциал нашей страны очень высокий. Перспектива создания новых видов вооружений и их ввода позволяет говорить о том, что в ближайшие годы США не смогут нас догнать в этом плане», - подчеркнул депутат.

Россия на порядок отстала от США по числу крылатых ракет

Более того, как уточнил народный избранник, основной задачей на сегодняшний день является уничтожение террористической угрозы. При этом, по словам Юрия Швыткина, представители военнослужащих со стороны РФ и КНР, которые принимали участие в манёврах «Армия-2018» показали должное взаимодействие.

«На сегодня у нас с Китаем выстроены конструктивные добрососедские отношения. Совместные учения “Восток-2018”, которые были проведены недавно, показали должное взаимодействие между армиями двух государств: нашей страны и армией КНР», - подытожил Швыткин.

Напомним, ранее стало известно, что число крылатых ракет в России выросло в 30 раз за шесть лет. При этом число носителей морского, наземного и воздушного базирования стало выше более чем в 12 раз, сообщает «Красная звезда». В то же время заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН отметил, что единственным лидером
по числу крылатых ракет являются США.
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