Взрыв супервулкана как гарантия мира. Россия заставит США отказаться от ядерной войны

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Военный эксперт в эфире НСН рассказал, почему боеприпасы гиперкалибра, выпущенные с территории РФ, уничтожат США как континент.

США вполне могут пойти на превентивную ядерную войну против России. Такое мнение выразил заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков, который ранее служил в Генштабе. По его мнению, удар со стороны Соединённых Штатов произойдёт, если Вашингтон будет уверен в том, что ответ не приведёт к жертвам среди «властей и транснациональных манипуляторов». Военный аналитик допустил, что для этого США нанесут гарантированные обезоруживающий и обезглавливающий удары, а стартовавшие со стороны России ракеты уничтожат американской системой ПРО, пишет «Военно-промышленный курьер».

Как подчеркнул Константин Сивков в эфире НСН, РФ вполне может противостоять подобным угрозам. Для этого Москве необходимо вернуться к созданию боеприпасов гиперкалибра, поскольку подобные удары гарантированно уничтожат США.

«Особо мощные припасы нужны для нанесения физико-тектонических последствий. Если удар такой бомбой будет нанесён в районе разломов в Сан-Андреас и других, он может инициировать вулканическую деятельность, что приведёт к страшным последствиям для западного побережья США. Всё это пространство физически погибнет. Более того, взрывы могут активизировать вулканическую активность в тихоокеанской огненной дуге, что приведёт к активизации вулканической деятельности в Японии, Юго-Восточной Азии, Камчатке, плюс она может инициировать взрыв супервулкана Йеллоустон. Это приведёт к уничтожению североамериканского континента. Точнее, континент останется, но жизни там не будет никакой. Если несколько таких ракет будет взорвано в расчётных точках, они могут инициировать суперцунами», - пояснил капитан первого ранга в отставке.

Создание подобных ракет, полагает Константин Сивков, заставит Вашингтон сесть за стол переговоров.

«Это оружие создаётся в ответ на американскую угрозу. Оно является оружием политического сдерживания и оружие, которое заставит американцев сесть за стол переговоров. Если они сядут за стол переговоров, мы от него откажемся», - убеждён заместитель президента РАРАН.

В качестве примера военный аналитик привёл ситуацию на Корейском полуострове. Именно испытания межконтинентальной баллистической ракеты прекратило нападки со стороны США в адрес КНДР и заставило сесть за стол переговоров, уверен Сивков. В то же время, по мнению эксперта, есть основания полагать, что Россия разрабатывает оружие сдерживания. Об этом свидетельствует создание торпед с ядерной энергетической установкой и принятие на вооружение МБР «Сармат», которая способна нести особо мощную моноблочную часть. Вооружение, о котором идёт речь, было представлено президентом РФ Владимиром Путиным во время послания Федеральному Собранию.

Тогда заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой в эфире НСН предположил, что слова российского лидера гарантируют мир и неприменение ядерного оружия на континенте.

«Это послание открывает новую эпоху в истории нашей страны. Очень важно, что наша страна имеет возможность ни под кого не подстраиваться, а, наоборот, готова гарантировать мир и неприменение ядерного оружия на континенте. Это тоже важный посыл, который изменит международную ситуацию в ближайшее время», - отметил Толстой.

В свою очередь,в эфиретакже отметил , что именно межбаллистические ракеты обеспечат безопасность России от ядерного удара.

«Если говорить о баллистических ракетах, то Россия всегда лидировала в этой технологии. Баллистическая ракета – это традиционно самый дешёвый способ доставки ядерного и термоядерного боезаряда на территорию противника. Это относительно дешёвый, технологичный и надёжный способ обеспечения безопасности России от ядерного удара», - подчеркнул в эфире НСН Хохлов.

В то же время Владимир Путин заявил, что именно «растущая военная мощь России – это надёжная гарантия мира на нашей планете». Однако, несмотря на мощное вооружение, угрозу гибридной войны для РФ никто не отменял, убеждён Сивков.