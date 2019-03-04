Порошенко снова заподозрили в алкоголизме

Экс-советник президента Леонида Кучмы рассказал НСН, что не один Порошенко среди украинской политической элиты увлекается горячительными напитками.

Президент Украины Пётр Порошенко вновь стал объектом для шуток в сети. Внимание пользователей привлекла фотография главы государства во время визита в Одессу, где он запечатлён рядом с пятилитровой бутылью воды. Первым снимок опубликовал портал BessarabiaInform. Мнения разделились, часть публики утверждала, что в ёмкости не вода, а чистый спирт, другая настаивала, что такие объёмы воды могли потребоваться Порошенко для снятия похмелья.

Украинский лидер не раз давал повод заподозрить себя в пристрастии к крепким напиткам. Так, в декабре 2018 года он произнёс невнятную речь на открытии экспресса Киев – Борисполь. Бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин тогда в эфире НСН рассказал о проблемах Порошенко с алкоголем.

«Проблемы с алкоголем у Порошенко давно есть, это точно. Дело в том, что любой человек при таких психических, физических и моральных нагрузках не в состоянии так долго держаться. Ясно, что ему нужно снимать стресс, а Порошенко находится в постоянном стрессе. Спортом он не занимается, о другом нам не известно, поэтому у него есть единственный инструмент — это напиться и забыться. Сейчас видимо, доза ему нужна меньшая, так как алкогольное опьянение переходит в перманентное состояние», — рассказал политолог.

При этом он допустил, что стадия увлечения спиртным уже достаточно запущена, и вскоре Порошенко приблизится по уровню зависимости к покойному президенту России Борису Ельцину.

«Если моя версия в этом плане верна, и у него развивается алкогольный параноидальный психоз, тогда его последние решения легко объясняются. Мне кажется, что в своем состоянии Порошенко приближается к Ельцину. Пора его уже так и воспринимать», — заявил Соскин.

Однако, по словам политолога, многие политические деятели отличаются подобным пристрастием.

«Если посмотреть на лицо Кличко, то видно, что он не обходит вниманием зелёного змея. Вот эти люди сидели в штабе, ели. Я не думаю, что они из кассы брали. Да, у Порошенко есть эта привычка выпить, а у Кучмы разве не было? Он напивался до поросячьего визга, когда у Ельцина был, его выносили. Они же все пьют, это такое дело», — заметил экс-советник Кучмы.

Добавим, Пётр Порошенко периодически удивляет публику если не странным поведением, то неподобающим главе государства внешним видом. Так, в Израиле он был запечатлён в пиджаке, край которого был заправлен в ширинку. В другой раз пользователи сети заметили рваный носок президента во время возложения Порошенко венков к памятнику погибшим во время Волынской резни в Варшаве.