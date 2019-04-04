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Порошенко «почистят» к тесту на алкоголь и наркотики

4 Апреля 2019 в 21:08
Порошенко «почистят» к тесту на алкоголь и наркотики
ФОТО: Пётр Порошенко // YouTube
Экс-советник Кучмы заверил НСН, что действующий президент выиграет очки у Зеленского тем, что успешно пройдёт проверку на алко- и наркозависимость.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко принял вызов своего соперника Владимира Зеленского на открытые дебаты. Как сообщил ТАСС внештатный советник Порошенко Олег Медведев, глава государства также согласился сдать в преддверии дебатов анализы на алкоголь и наркотики, как того требовал его оппонент. По его словам, Порошенко будет ждать Зеленского в 9:00 утра 5 апреля в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», выбранного лидером первого тура гонки для дебатов.

Зеленский и Порошенко. Гладиаторы на арене
Не секрет, что в сети есть множество видеозаписей и фото, свидетельствующих о пристрастии украинского лидера к спиртному. Однако современная медицина поможет Порошенко пройти тест, и уже этим вырвать у Зеленского первую победу, заметил в эфире НСН бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин.

«Сейчас очень много медицинских методик, которые позволяют сделать чистку организма. Тот же диализ. Тем более, Порошенко постоянно с этим сталкивается. Может и не пить до 5 апреля. Ему сделают полную чистку организма, я думаю, тест ничего не покажет. Были видеоролики, где видно, что он серьёзно выпивши, есть разные воспоминания, как он с мероприятий бутылки виски в номера таскал. Но они его вычистят, и никакие анализы ничего не покажут. Поэтому уже тут Зеленский проиграл», — заявил Соскин.

Необязательные дебаты. Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского
Что касается наркотиков, тут с большей вероятностью чисты оба кандидата в президенты. По мнению политолога, если действующий глава государства чем и баловался, то не больше других политических деятелей, и уж точно не тяжёлыми наркотиками.

 «По поводу наркотиков — это домыслы. Я думаю, и тот, и другой пробовали, но это другое дело. Они не употребляют. Не тяжёлые, во всяком случае. Может быть, кокс нюхали, но это же все делают. Думаете, что, Тимошенко не нюхала или Черновецкий? Я думаю, Порошенко употребляет транквилизаторы, которые усиливают физическую, умственную деятельность. Но потом ему чистят организм. Поэтому тут тоже ничего не покажет тест», — заверил Соскин.

В целом же, эксперт НСН пришёл к выводу, что Пётр Порошенко прекрасно оценивает свои шансы и осознаёт последствия «боя гладиаторов», как уже окрестили дебаты кандидатов в сети. В случае успешного теста на алкоголь и наркотики 5 апреля соперники объявят дату дебатов, предварительно штаб Зеленского предложил 19 апреля. Напомним, второй тур выборов состоится 21 апреля.

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