Зеленский и Порошенко. Гладиаторы на арене

Стадион «Олимпийский» в Киеве

На киевском стадионе 19 апреля могут пройти самые сенсационные состязания соперников - таких ни спорт, ни политика ещё не знали.

В веках будут пересказывать потомки нынешних украинцев подробности небывалого события, современниками которого вскоре предстоит стать всем нам. Дебаты кандидатов в президенты Украины, вышедших во второй тур, состоятся на стадионе! Владимир Зеленский принял вызов Петра Порошенко на участие в очных дебатах, но выдвинул условие, которого оппонент точно не ожидал: дебаты должны пройти на киевском стадионе «Олимпийский», и их должны транслировать все телеканалы. Для Порошенко отказаться в такой ситуации значило бы потерять лицо. И он написал в твиттере: «Стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович».

Арена для дебатов - стадион «Олимпийский» в Киеве – после реконструкции вмещает 70 тысяч зрителей и является самым большим на Украине. На «ринг» политики могут выйти 19 апреля. Национальные телеканалы уже заявили, что у них есть техническая возможность транслировать в прямом эфире это невиданное шоу – а стадионных дебатов кандидатов на высший государственный пост мировая история еще не знала.

Кстати, Зеленский, подловив Порошенко «на слабо» призывом провести дебаты на стадионе, вынудил действующего президента Украины пойти еще на один доселе невозможный для того шаг. Не секрет, что Порошенко считают, так сказать, склонным к неумеренным возлияниям. В своем видеообращении Зеленский заявил, что перед дебатами кандидаты в президенты должны пройти медицинское обследование, чтобы среди них не было ни алкоголиков, ни наркоманов. И Порошенко был вынужден согласиться! Его внештатный советник Олег Медведев сообщил, что завтра в девять часов утра Петр Порошенко ждёт Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский» в Киеве для сдачи анализов на алкоголь и наркотики.

В первом туре выборов президента Украины безоговорочным лидером стал Владимир Зеленский. По объявленным сегодня официальным данным, он набрал 30,24% голосов пришедших на выборы. Петр Порошенко финишировал вторым с двукратным отставанием – 15,95%.

Очный диспут двух участников второго тура президентских выборов имеет все шансы предопределить расклад голосов избирателей, которые будут поданы при голосовании 21 апреля. Выходит, что судьба Украины на ближайшие несколько лет будет решаться по-гладиаторски: на арене 70-тысячного цирка. В отсутствии хлеба украинских избирателей ждет захватывающее зрелище. В смертельной схватке сойдутся комик и слуга Бахуса. Гладиаторы ….

Всеволод Нерознак