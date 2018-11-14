Полковник КГБ рассказал, как пил водку с «сывороткой правды»

Экс-разведчик рассказал НСН, что подобные препараты вовсю используются спецслужбами.

Американские правозащитники узнали о планах ЦРУ использовать против подозреваемых в терроризме «сыворотку правды». Американскому союзу защиты гражданских свобод удалось через суд получить засекреченный документ Центрального разведывательного управления США. В нем один из медиков, работавших в разведке страны, рассказывает о поиске эффективного средства для того, чтобы заставить допрашиваемых выдавать информацию без сопротивления. В докладе медика приводятся данные экспериментов, которые проводились среди узников заграничных тюрем ЦРУ, а также в Советском Союзе. Кроме того, в документе говорится о программе ЦРУ MK-Ultra, разрабатываемой в 1950-1960-ых годах с целью изучения возможности управления психикой человека с помощью наркотических препаратов.

Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов подтвердил НСН существование препаратов, побуждающих подозреваемых раскрывать информацию безо всякого сопротивления.

«В СССР, конечно, были такие препараты. Такие препараты должны существовать. Бесспорно, спецслужбы должны их использовать. Конечно, ЦРУ, совершенно безжалостная организация, наверняка [их использует]. Другое дело, как к этому относиться с точки зрения гуманизма, свободы, я не знаю. Но спецслужбам же все дозволено. На то они и спецслужбы», — отметил Любимов.

Полковник КГБ в отставке вспомнил об одном из своих заданий, в рамках которого он должен был использовать «сыворотку правды» на подозреваемом в предательстве агенте.