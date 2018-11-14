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Полковник КГБ рассказал, как пил водку с «сывороткой правды»

14 Ноября 2018 в 12:06
Полковник КГБ рассказал, как пил водку с «сывороткой правды»

Экс-разведчик рассказал НСН, что подобные препараты вовсю используются спецслужбами.

Американские правозащитники узнали о планах ЦРУ использовать против подозреваемых в терроризме «сыворотку правды». Американскому союзу защиты гражданских свобод удалось через суд получить засекреченный документ Центрального разведывательного управления США. В нем один из медиков, работавших в разведке страны, рассказывает о поиске эффективного средства для того, чтобы заставить допрашиваемых выдавать информацию без сопротивления. В докладе медика приводятся данные экспериментов, которые проводились среди узников заграничных тюрем ЦРУ, а также в Советском Союзе. Кроме того, в документе говорится о программе ЦРУ MK-Ultra, разрабатываемой в 1950-1960-ых годах с целью изучения возможности управления психикой человека с помощью наркотических препаратов.

Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов подтвердил НСН существование препаратов, побуждающих подозреваемых раскрывать информацию безо всякого сопротивления.

«В СССР, конечно, были такие препараты. Такие препараты должны существовать. Бесспорно, спецслужбы должны их использовать. Конечно, ЦРУ, совершенно безжалостная организация, наверняка [их использует]. Другое дело, как к этому относиться с точки зрения гуманизма, свободы, я не знаю. Но спецслужбам же все дозволено. На то они и спецслужбы», — отметил Любимов.

Полковник КГБ в отставке вспомнил об одном из своих заданий, в рамках которого он должен был использовать «сыворотку правды» на подозреваемом в предательстве агенте.

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«Я встречался с одним человеком. Его подозревали в том, что он работает на чужую разведку. Мне прислали бутылку водки, в которой было средство, а мне дали антидот. Мы сидели, пили эту водку, но результат был такой, что я, во-первых, почувствовал себя при всем этом антидоте вдрабадан пьяным, а он — жутко веселым, и ничего мне не сказал. В результате все кончилось ничем. Водку эту выпили, я еле ушел обратно. Такое бывает. На самом деле, химия действует в каждом случае отдельно. Но это, по-моему, таблетки были такие детские», — рассказал полковник КГБ в отставке.

Об использовании советской «сыворотки правды» также рассказывал в своей книге бывший полковник КГБ Олег Гордиевский, который был лишен звания и заочно приговорен к расстрелу за работу на британскую разведку с 1974 по 1985 год.

«Предатель Гордиевский, который в Англию бежал, рассказывает в своей книге, что когда его вызвали из Англии и только подозревали в том, что он агент английской разведки, ему подсыпали это изделие в коньяк, и он почувствовал, что что-то с ним происходит. Собственно, ничего так и не сказал. К сожалению, потом сбежал», — вспомнил Любимов.

Ранее ЦРУ рассекретило материалы о сексуальной жизни лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера. В докладе антрополога Генри Филда, составленном в 1943 году, говорится, что Гитлер сочетал в себе гомосексуальную и гетеросексуальную ориентации, а также имел склонность к садомазохизму. Публицист и историк Николай Сванидзе заявил НСН, рассекреченная информация не имеет никакого значения.
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