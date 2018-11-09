Бессмысленный ход. Полковник КГБ оценил санкции против руководителей военной разведки

Экс-разведчик в эфире НСН рассказал, что новые британские ограничительные меры никак не повлияют на деятельность спецслужб.

Некоторые представители российской военной разведки могут попасть в новые санкционные списки Евросоюза. На этом шаге настаивает Великобритания которая считает их ответственными за применение химоружия. Лондон уже пытается оказать давление на министров иностранных дел других стран, чтобы заручиться поддержкой. Проект санкционного списка может быть одобрен в течение нескольких недель. В качестве ограничительных мер рассматривается заморозка активов и запрет на въезд в ЕС, сообщают The Times со ссылкой на дипломатические источники.

в эфирезаявил, что новые санкции никак не скажутся на работе военной разведки.

«Я не знаю, насколько это неприятно для разведки, потому что санкции, как я понимаю, коснутся руководителей. В чём они будут заключаться? В том, что бедняги не смогут ездить в Европу? Ну и нечего им ездить в Европу. Пусть тут сидят, если плохо работают. Если у них есть активы, их нужно посадить, потому то это противозаконно. Представляете, начальник русской военной разведки имеет активы там? Это же абсурд! Мне кажется, это просто бессмысленные политические ходы, которые будоражат общественное мнение. Я думаю, реально это никак не скажется [на работе разведки]. Я думаю, они и так не ездят за границу. По-моему англичане обозначили 60 человек. Я даже не знаю, кто это такие. Пусть отдыхают в своих коттеджах здесь», - заключил в эфире НСН Любимов.

Напомним, новые санкции против физических и юридических лиц РФ планируется ввести вновь из-за отправления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 4 марта их нашли без сознания в британском городе Солсбери. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Ранее в Госдепе США анонсировали вторую волну санкций против России, поскольку не были получены гарантии неприменения химоружия.