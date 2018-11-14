Правозащитники рассказали о разработке ЦРУ «сыворотки правды»

Центральное разведывательное управление США готовилось использовать «сыворотку правды» в работе с подозреваемыми в терроризме. Об этом сообщил Американский союз защиты гражданских свобод, передает ТАСС.

Правозащитникам стал доступен ранее засекреченный доклад разведуправления. Ранее суд Нью-Йорка принял решение о передаче им этих документов.

Доклад об особом препарате, помогающем раскрыть информацию, был подготовлен медиком, работавшим в ЦРУ, сообщает РЕН ТВ. Он выяснил, что лучшее средство для получения необходимой информации - препарат мидазолам, побочным эффектом которого является легкая амнезия. Единственный недостаток в том, что его необходимо вводить внутривенно, передает Ura.ru.

В 2003 году программа была свернута, однако, правозащитники объявили, что результатами экспериментов ЦРУ стали «покалеченные тела и травмированные души».

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал в эфире НСН, в чём может быть замешан военный эксперт Владимир Неелов, заподозренный в госизмене.