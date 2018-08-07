Политолог: Журналисты могли охотиться за закрытыми фотографиями Лукашенко

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В эфире НСН политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский рассказал, как может разрешиться дело агентства БелТА.

В Белоруссии задержана главный редактор новостного интернет-портала tut.by Марина Золотова. Как заявили в Следственном комитете Белоруссии, в офисе издания проходит обыск в рамках уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного агентства «БелТА».

По данным СК, на протяжении 2017-2018 годов было совершено более 15 тыс. несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе агентства, сообщается на сайте ведомства.

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский рассказал НСН, что обычно такого рода дела в Белоруссии решаются в досудебном порядке. В крайнем случае, они могут решаться через местный арбитраж, то есть хозяйствующие субъекты могут между собой договориться.

«На сегодняшний скандал влияют два фактора. Во-первых, местный портал Tut.by, сотрудники которого сейчас задержаны, весьма тесно и давно аффилирован с одной из белорусских спецслужб. Поэтому им какое-то время сходили с рук немалые шалости, по белорусским меркам. Сейчас идет передел сфер влияния между местными силовиками. Поэтому белорусский Следственный комитет явно демонстрирует, что уровень его авторитета возрос и даже, возможно, пытается перехватить контроль над крупнейшим интернет-ресурсом республики.

Второй фактор носит, в известном смысле, личностный характер. Tut.by входит в первую десятку белорусских ресурсов по популярности. В свою очередь, агентство БелТА, чьи материалы считаются украденными (по материалам дела), в последнее время находится далеко в конце первой сотни этого списка. То есть как информационный источник Tut.by лидирует с сильным отрывом. Поэтому трудно сказать, крали ли его сотрудники общеизвестные белорусские новости. Они и сами способны эти новости производить», — объяснил эксперт.

Политолог рассказал, что для сотрудников негосударственного ресурса, такого как Tut.by, могли представлять интерес те фрагменты информации с мероприятий, где цитировалась прямая речь президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Довольно часто эти сообщения вылетают к подписчикам белорусского государственного агентства БелТА без купюр, а цензурируются уже после, либо просто аннулируются. Вот оперативный доступ к ним может иметь реальную, хотя и очень сиюминутную ценность. Некоторые из этих фрагментов прямой речи президента, случалось, оказывались в распоряжении анонимных телеграм-каналов.

Кроме того, у агентства БелТА, в силу исторических причин, находится самый крутой в Беларуси фотобанк. Там огромнейший архив снимков, в том числе Лукашенко, еще до президентских времен. Все они доступны по платной подписке.

Так что, наиболее вероятно, коллеги охотились ещё и за снимками белорусского президента. За теми, которые без ретуши, или на объектах, куда вместе с главой государства ездят только "личники"-фотографы и телеоператоры.

Некоторое время назад пошли неприятные для Беларуси утечки. В местной и заграничной прессе замелькали фотографии Лукашенко, не прошедшие предварительный отбор для публикации со стороны президентских пиарщиков. И за это пиарщики, разумеется, начали регулярно получать по голове. Похоже, кто-то наверху дал команду разобраться. А поскольку авторы снимков и текстов свою работу опознают всегда без проблем, осталось выяснить, где находится дыра, в которую эти текстовые и визуальные материалы утекали на сторону. Ну, вот, нашли, очевидно.

Впрочем, мера наказания за такой несанкционированный доступ в Беларуси копеечная. От штрафа до, как говорят в России, "двушечки". И хотя подозреваемые арестованы, я полагаю, все вопросы стороны предпочтут порешать в досудебном порядке. Тем более, что портал Tut.by сразу открестился от своих арестованных сотрудников, намекнув, что имела место самодеятельность частных лиц» - резюмировал Александр Зимовский.

Напомним, на данном этапе расследования задержано семь журналистов. Кроме Марины Золотовой также задержаны выпускающий редактор tut.by Анна Калтыгина и обозреватель «БелаПАН» Татьяна Коровенкова. Сообщается, что четверо задержанных уже находятся в СИЗО в Минске.