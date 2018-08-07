Шашлычок или сверчок? Диетолог о насекомых в еде

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В эфире НСН Маргарита Королева поспорила с выводами ученых из США о пользе сверчков в рационе для желудочно-кишечного тракта.

Пользу поедания насекомых для пищеварения человека выявили американские ученые. В ходе эксперимента добровольцам предлагали съесть 25 граммов подсушенных сверчков в течение двух недель, а затем исследовали состояние желудочно-кишечного тракта. Анализы показали не только улучшение, но и рост полезных бактерий-пробиотиков, Scientific Reports.



Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН поспорила с выводами исследователей, отметив, что для непривыкшего к экзотической пище желудка это может быть опасно.

«Если мы будем есть насекомых, к приему которых у нас нет ни ферментов, мы можем получить больше проблем, чем пользы. Начнется дисфункция кишечника. Кроме того, в сверчках содержится большое количество хитозана, а это сильный аллерген», - отметила диетолог.

При этом, в ряде стран, не только азиатских и африканских, насекомых используют в блюдах, как источник протеина, рассказала Маргарита Королева. «Это модно сейчас, открываются целые рестораны, и в Европе тоже, где кормят насекомыми, как источниками протеинов. Специально выращивают их в особых условиях», - отметила эксперт.

Для нормализации пищеварения диетолог рекомендует россиянам отдать предпочтение овощам и фруктам с большим количеством клетчатки, например, молодому картофелю и моркови. «И пить достаточно воды – это тоже хороший стимулятор моторики кишечника», - добавила Маргарита Королева.

Ранее сообщалось, что через пять лет спрос на съедобных насекомых достигнет 1,2 миллиарда долларов. Сейчас рынок съедобных насекомых составляет 400 миллионов в год, сообщает «Русская планета». Отметим также, что для производства килограмма сверчков необходимо в 5–6 раз меньше корма и воды, чем уходит на килограмм говядины.