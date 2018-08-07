Вторник
07 августа
USD 63.5
EUR 73.41
Горячие новости

СМИ: Звезду «Такси» Насери избили в Москве белорусы

7 Августа 2018 в 14:37
СМИ: Звезду «Такси» Насери избили в Москве белорусы

Французский актер Сами Насери был избит в Москве после того, как грубо ответил на просьбу вести себя потише в баре. Подробности сообщает Mash. Как стало известно, звезда фильма «Такси» вместе с братом бурно отдыхал в питейном заведении в Старопименовском переулке.

По уточнённой информации, замечание им сделали белорусы, находившиеся за соседним столом, однако в ответ получили нецензурную тираду, после чего и началась потасовка. Как отмечает RT, по другой версии, французский актёр не поделил микрофон в караоке с другими посетителями.

Главное управление МВД по городу Москве подтвердило факт происшествия, передает ТАСС. Полиция разыскивает человека, ударившего Насери. Ранее стало известно, что актёр обращался в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Медики обнаружили у него закрытую черепно-мозговую травму, однако французский гость самостоятельно покинул больницу.

Сами Насери получил наибольшую известность, исполнив главную роль в четырёх частях кино-франшизы «Такси», снятых по сценарию Люка Бессона.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.