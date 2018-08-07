СМИ: Звезду «Такси» Насери избили в Москве белорусы

Французский актер Сами Насери был избит в Москве после того, как грубо ответил на просьбу вести себя потише в баре. Подробности сообщает Mash. Как стало известно, звезда фильма «Такси» вместе с братом бурно отдыхал в питейном заведении в Старопименовском переулке.

По уточнённой информации, замечание им сделали белорусы, находившиеся за соседним столом, однако в ответ получили нецензурную тираду, после чего и началась потасовка. Как отмечает RT , по другой версии, французский актёр не поделил микрофон в караоке с другими посетителями.

Главное управление МВД по городу Москве подтвердило факт происшествия, передает ТАСС. Полиция разыскивает человека, ударившего Насери. Ранее стало известно, что актёр обращался в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Медики обнаружили у него закрытую черепно-мозговую травму, однако французский гость самостоятельно покинул больницу.

Сами Насери получил наибольшую известность, исполнив главную роль в четырёх частях кино-франшизы «Такси», снятых по сценарию Люка Бессона.