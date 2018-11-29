Политолог: Саакашвили не сможет устроить массовые протесты из-за победы Зурабишвили

Руководитель грузинского Института стратегии и управления рассказал НСН, как в Грузии примут женщину-президента.

После подсчёта почти 99,7% бюллетеней на выборах президента Грузии лидирует Бывшая глава МИД Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия «Грузинская мечта». В Центризбиркоме Грузии отметили, что она набирает на выборах 59,56% голосов. Её соперник, Григол Вашадзе, представляющий оппозиционную партию «Единое национальное движение», которая была основана бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, по предварительным итогам получил чуть более 40% голосов.

В эфире НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе заявил, что ни Саакашвили, ни его сторонники не смогут устроить массовые протесты по этому поводу (слушайте аудио).

«Женщину воспримут очень положительно, тут другого мнения и быть не может. У нас долгие годы была председатель парламента Нино Бурджанадзе. Она же исполняла обязанности президента дважды в переходные периоды. Традиция грузинская такова, что тут проблем не будет. То, что Саакашвили грозится из Голландии, что будут постоянные акции гражданского неповиновения, протестов и так далее, я в это не верю, потому что видно, что нет ресурсов. Более того, были опубликованы его телефонные переговоры со своими соратниками, где они сами его убеждают, что нет таких ресурсов, чтобы выйти на улицу, вывести массу народа и что-то такое устроить. Так что я думаю, что будут какие-то попытки лично от него, но я не думаю, что будет что-то масштабное достигнуто в этом плане», — рассказал политолог.Напомним, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 12 февраля 2018 года был депортирован из Украины и ныне проживает на родине своей супруги в Нидерландах.