Политолог: Саакашвили не сможет устроить массовые протесты из-за победы Зурабишвили

Руководитель грузинского Института стратегии и управления рассказал НСН, как в Грузии примут женщину-президента.
После подсчёта почти 99,7% бюллетеней на выборах президента Грузии лидирует Бывшая глава МИД Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия «Грузинская мечта». В Центризбиркоме Грузии отметили, что она набирает на выборах 59,56% голосов. Её соперник, Григол Вашадзе, представляющий оппозиционную партию «Единое национальное движение», которая была основана бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, по предварительным итогам получил чуть более 40% голосов.
В эфире НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе заявил, что ни Саакашвили, ни его сторонники не смогут устроить массовые протесты по этому поводу (слушайте аудио).
Напомним, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 12 февраля 2018 года был депортирован из Украины и ныне проживает на родине своей супруги в Нидерландах.