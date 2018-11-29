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На выборах в Грузии подсчитали 99,7 процентов голосов

29 Ноября 2018 в 09:01
На выборах в Грузии подсчитали 99,7 процентов голосов

На выборах президента Грузии подсчитали 99,7 процентов бюллетеней, сообщается на сайте Центризбиркома Грузии.

По результатам подсчета, лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили, набравшая 59,6 процентов голосов.  Её соперник Григол Вашадзе по предварительным итогам получил  чуть более 40 процентов голосов, отмечает RT.

Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН предполагал, что именно Зурабишвили победит, так как против Вашадзе решили голосовать даже те, кто на выборы раньше не ходил.

Напомним, что второй тур президентских выборов прошел в Грузии накануне. Это были последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 членов избирательной коллегии.

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