Политолог: Отсутствие российских наблюдателей осложнит выборы для Бойко

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Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы заявил НСН, что также решение МИД РФ плохо скажется на отношениях между Москвой и Киевом.

МИД РФ выступил с заявлением, что Россия вынуждена не отправлять своих наблюдателей на выборы президента Украины из опасений, что они могут подвергнуться необоснованному преследованию со стороны властей.

Это решение ухудшит шансы на достоверный подсчёт голосов в пользу кандидата Юрия Бойко, заявил в эфире. По его мнению, защищать интересы этого претендента на президентское кресло в Киеве больше некому.

«Будет ситуация для Бойко хуже, для группы Медведчука. Они занимают пророссийскую позицию, поэтому для них это серьёзно. Его голоса будет некому защитить, их и так будет немного — 7-8%, я думаю. Но получится, что он может и не защитить этот результат, потому что все другие комиссии настроены против этой группы людей. Понятно, что в результате выборов будет разгромлена группировка Медведчука. Возможно, его вообще объявят в розыск, независимо от того, пройдёт Порошенко во второй тур или нет. Канал Медведчука будет полностью уничтожен, то же с Бойко. Говорят, плохой мир лучше доброй ссоры. Лучше б они отправили наблюдателей», — заметил политолог.

В целом же отказ от российских наблюдателей ухудшит и без того неблагополучные отношения между Москвой и Киевом, добавил Олег Соскин.

«Конечно, это ситуацию не улучшает. Может, надо было перекрыть этот пробел наблюдателями из Белоруссии, Киргизии, Казахстана, системой Евразийского союза. Плохо, что этого не сделали. То, что их не будет, приведёт к ухудшению отношений между Украиной и Россией. Всё-таки наличие наблюдателей открывало бы хоть слабую перспективу к разблокировке этого враждебного отношения между руководителями Украины и России. С наблюдателями могли появиться переговорщики, дипломаты, контакт хотя бы появился. А так, получится, что по кирпичикам уже всё разобрали. Это будет нагнетать ситуацию после выборов», — убеждён собеседник НСН.

Однако, по его мнению, потепление отношений возможно, но зависит оно от российского лидера и его решения по поводу инцидента в Керченском проливе.

«Многое будет зависеть от Путина. Если он отпустит моряков, сразу после выборов, это сразу улучшит атмосферу меду странами и откроет пути. Не могут два таких больших государства находиться на грани войны, это недопустимо в наше время», — заключил политолог.

Выборы президента Украины пройдут в ближайшее воскресенье, 31 марта. По последним данным опроса Киевского международного института социологии, лидирует в рейтинге кандидатов представитель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский — за него готовы отдать голос 32,1% граждан Украины. На второй строчке находится действующий президент страны Пётр Порошенко — 17,1% голосов потенциальных избирателей. Замыкает тройку лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 12,5% голосов. Представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко заручился поддержкой 10,4% граждан, а председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — 6,9%.