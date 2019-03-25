В ЛНР рассказали о провокации Киева на контрольном пункте «Золотое»

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Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах рассказал НСН, как Украина открыла контрольный пункт въезда-выезда без проверки безопасности территории.

Провокации с массовой гибелью людей готовит накануне выборов президента Украины действующий украинский лидер Пётр Порошенко. Об этом предупредил общественность начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов. Его выступление размещено на YouTube.

По его словам, таким образом Порошенко пытается сорвать выборы, предчувствуя провал собственной кампании. Отмечается, что провокации могут произойти на КПВВ «Золотое».

«Прихвостни Порошенко закрывают КПВВ “Станица Луганская” и насильно отправляют мирных жителей на минные поля, установленные в районе КПВВ “Золотое.” Подорвавшиеся на минах мирные жители будут представлены, как “очередной акт агрессии” с нашей стороны», — предупредил Безсонов.

Как рассказал в эфире НСН советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник, провокация уже была проведена накануне. О пострадавших и жертвах ничего не сообщалось, однако, это жесточайшим образом нарушает договорённости минского формата.

«Мы вчера были свидетелями этой провокации. На КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда — прим. НСН) с украинской стороны в одностороннем порядке было проведено якобы фейковое открытие перехода. При этом с участием командующего ООС (операция объединённых сил — прим. НСН), с участием первого вице-губернатора Луганской области с той стороны. При этом они же заявляли, что в одностороннем порядке этот КПВВ работает уже три года. Возникает вопрос, зачем тогда нужно было проводить открытие? Никаких договорённостей в минском формате об открытии КПВВ “Золотое” не достигалось. Украинская сторона не отводила свои вооружённые силы и технику, тем самым не выполнив договорённостей о разведении в трёх точках, в том числе в “Золотом”. И эта территория не была официально разминирована, не проводилась проверка на безопасность. Более того, представители СММ ОБСЕ (специальной мониторинговой миссии — прим. НСН) отказываются ехать по этому переходу, требуя проведения его разминирования. Возникает вопрос, куда вчера украинская сторона пыталась загонять людей и автомобили граждан Украины со своей стороны? Это иначе как провокацию, провокацию с кровью, с возможными ранениями и гибелью людей, расценивать не возможно. Украинской стороне нужен был хайп, информационный повод, который бы отвлёк внимание от откровенно провальной кампании Петра Порошенко», — заявил Мирошник.

Также он добавил, что любое открытие КПВВ может произойти только в условиях, когда обе стороны согласовали, выяснили все моменты, сопряжённые с этим вопросом, и приняли на себя обязательства по его открытию. В одностороннем порядке это делать небезопасно, провокационно и преступно, заключил Мирошник.

Напомним, выборы президента Украины состоятся в будущее воскресенье, 31 марта. Ранее в эфире НСН бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин оценил предвыборные шансы действующего президента страны Петра Порошенко.