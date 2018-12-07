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Политолог объяснил, зачем Лукашенко извинялся перед Путиным

7 Декабря 2018 в 14:46
Политолог объяснил, зачем Лукашенко извинялся перед Путиным

Белорусский политолог Алексей Дзермант рассказал НСН, почему президент Белоруссии извинился перед российским коллегой за публичный спор о цене на газ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко извинился перед главой Росси Владимиром Путиным за свою несдержанность во время саммита Евразийского экономического союза, когда между лидерами возник спор о цене на газ. Вопрос обсуждался из-за разницы в стоимости «голубого» топлива для жителей Смоленской области (70 долларов за тысячу кубометров) и соседней республики (130 долларов). По словам Лукашенко, обсуждение было бурным, поэтому пришлось извиниться. Стоит отметить, что все спорные вопросы стороны планируют обсудить на следующей неделе.

Как пояснил НСН белорусский политолог Алексей Дзермант, президент Лукашенко признал свою неправоту именно в том, что вынес спор на публику, но не в том, что хотел отстоять свою позицию.

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«Основной вопрос белорусско-российских отношений в последнее время это именно цены на энергоносители, и для белорусской экономики это очень чувствительный вопрос. Тем более, что все мы находимся в одном экономическом союзе и стремимся к единому рынку энергоресурсов. Этим вопросом надо пристально заниматься, потому что срок, скажем так, введения этого рынка уже приближается, а судя по критике со стороны белорусского президента, подвижек серьезных пока нет. Поэтому он и поднял этот вопрос на заседании глав-государств ЕАЭС, но видимо, все-таки такие вещи лучше обсуждать не публично, чтобы это оставалось за кадром СМИ. В связи с этим он, скорее всего, дезавуировал свои заявления, сказал, что это нужно обсудить через неделю в двустороннем формате. Я не вижу здесь никакой сенсации, это обычный рутинный процесс согласования позиций двух сторон», — сказал собеседник НСН.

Отметим, что лидеры стран ЕАЭС в итоге заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге все же согласовали программы формирования общих рынков нефти и газа. Участникам объединения еще предстоит достичь договоренности о методике определения цены транзита, которая могла бы устроить все стороны.
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