Лукашенко извинился за газовый спор с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко извинился перед Владимиром Путиным за публичный спор о цене на газ. Дискуссия возникла на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

«Пришлось извиняться потом перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение. Вам лучше не слышать этого», — приводит слова белорусского лидера Ura.ru . Правда Лукашенко повторил, что считает стоимость транспортировки российского голубого топлива чрезмерно большой.

В ответ Владимир Путин предложил ему обсудить этот вопрос «откровенно и по-честному». Российский лидер, в частности, напомнил, что цена российского газа для Белоруссии и так относительно низкая благодаря Евразийскому экономическому союзу, а дальнейшее снижение требует времени и другого уровня интеграции.

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко ранее выразил уверенность, что Минск и Москва смогут разрешить все спорные вопросы в нефтегазовой сфере.

Как отмечают Известия , лидеры стран ЕАЭС в итоге согласовали программы формирования общих рынков нефти и газа. Участникам объединения ещё предстоит достичь договорённости о методике определения цены транзита, которая могла бы устроить все стороны.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин ранее в эфире НСН объяснил, почему россияне, согласно опросу, больше всего доверяют Лукашенко среди всех глав государств-членов Содружества независимых государств.