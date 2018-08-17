Политолог назвал странным визит Путина на свадьбу главы МИД Австрии

Карин Кнайсль ФОТО: РИА Новости

В эфире НСН специалист Института Европы РАН назвал странным визит Путина на свадьбу главы МИД Австрии, но утверждает, что ЕС может спать спокойно

Австрийский политолог Герхард Манготт в преддверии визита в страну президента России Владимира Путина на свадьбу главы МИДа Карин Кнайсль разразился критической статьей в адрес официальной Вены.

Deutsche Welle, публикующая материал, пишет, что приезд российского президента «наносит ущерб» Австрии. Он якобы «возбуждает подозрение» в том, что Австрия является «троянским конем России в ЕС». Манготт считает, что это приглашение дает Путину возможность продемонстрировать, что он не находится в изоляции, а напротив, ему рады в европейском обществе.

назвал в беседе сстатью Манготта досужими измышлениями.

«Это все абсолютная чепуха, потому что у нас с Австрией традиционно хорошие отношения, личные контакты развиваются все время. При этом неважно, кто президент России и канцлер Австрии, у нас регулярные контакты», - отмел подобные предположения специалист.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Австрии заявил, что приезд президента Путина на свадьбу не имеет никакого политического подтекста, это в первую очередь приватное торжество и частный визит. «Отсюда не вытекает никакого изменения внешнеполитического курса Австрии», - подчеркнул пресс-секретарь австрийского МИД.

Ранее депутат Европарламента от австрийской партии «Зеленых» Михель Раймон потребовал от Кнайсль уйти в отставку , поскольку, по его словам, визит Путина не может рассматриваться как вопрос чисто личных взаимоотношений. При этом на торжестве Кнайсль и ее будущего супруга будет присутствовать и канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Что касается «троянского коня от России», то это чепуха, потому что Австрия голосует по основным вопросам, как Евросоюз. Да, у них есть особая позиция по вопросам миграции. Германия хочет разместить на территории Австрии лагеря беженцев, которых они хотят вернуть на их Родину. И Вена этого не хочет. И в данном случае, ни о какой России речи не идет. Так что всё это домыслы для желтой прессы», - считает Владимир Швейцер.

Владимира Путина пригласили на свадьбу главы австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль во время своего последнего визита в Вену. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин принял приглашение на свадьбу, которая состоится 18 августа, с удовольствием.

«Конечно, поездка Путина на эту свадьбу выглядит очень странно, они не друзья. Такое ощущение, что президент увидел невесту в первый раз, когда она приехала в Москву. Карин Кнайсль ведь неизвестная фигура. Она не политик, а скорее эксперт по проблемам Ближнего Востока, долгое время работала в МИДе, стала министром, не являясь членом австрийской Партии Свободы. Была серьезная борьба за этот пост. Но кандидата от Народной партии не поддержал канцлер Курц»,- рассказал интригу назначения Кнайсль