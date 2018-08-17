Из-за приглашения Путина на свадьбу главе МИД Австрии предложили уйти в отставку

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Приглашение Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль может стать повод для её отставки. Об этом в своём Twitter сообщил член Европарламента от Австрии, депутат из фракции «Зеленые - Европейский свободный альянс» Мишель Реймон. Причём, по его словам, глава австрийского министерства иностранных дел должна уйти в отставку сама.

Депутат подчеркнул, что приглашение президента России на церемонию бракосочетания высокопоставленного чиновника Австрии может нанести ущерб по имиджу страны.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил присутствие Владимира Путина на церемонии бракосочетания. Президент посетит свадьбу перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине, отмечает «Русская планета».



