Это по любви. Трамп и Юнкер перезапустили отношения между США и ЕС

ФОТО: twitter.com

25 июля прошли переговоры между президентом США и главой Еврокомиссии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Евросоюз любят друг друга. Такое сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter, прикрепив к посту фотографию с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Накануне между ними состоялась встреча, на которой США и ЕС запустили новую фазу отношений, основанную на «тесной дружбе» и «сильных торговых отношениях».

Трампу и Юнкеру удалось договориться, что Соединённые Штаты и Евросоюз не будут вводить новые пошлины на товары до тех пор, пока проходят переговоры. С таким предложением американский лидер выступил ещё за день до переговоров. Тогда председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН посчитал такую позицию возвращением к 2016 году.

«Это означает, что Вашингтон откатился на те позиции, которые были во времена предыдущего президента Барака Обамы. Евросоюз и США активно работали над проектом Трансатлантического партнёрства, фактически это было создание обширной зоны свободной торговли и свободного обмена инвестициями. Трамп перечеркнул все эти договорённости, разорвал в клочья проект этого соглашения, а сейчас заявляет о возвращении на позицию 2016 года», - отметил Катасонов.

В то же время главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев ранее в эфире НСН предположил, что торговая война Трампа будет продолжаться долго.

«Трамп ведёт долгосрочную стратегию торговой войны. Смысл этой торговой войны состоит в стабилизации торгового баланса, который есть у США со всеми торговыми партнёрами, а потом его уменьшение. Отрицательное сальдо торгового баланса (разность между стоимостью экспорта и импорта – прим. НСН) со странами Евросоюза составляет 151 миллиард долларов по итогам 2017 года, а с Китаем - порядка 375 миллионов долларов. За первый год пребывания Трампа ситуация с торговым балансом ухудшилась. Эта ситуация и подталкивает Трампа к тому, что торговая война должна вестись», - заключил Васильев.

Напомним, 25 июля Дональд Трамп и Жан-Клод Юнкер договорились о работе в направлении обнуления пошлин и барьеров. К тому же США и ЕС будут стремиться к нулевым субсидиям на промышленные изделия за исключением автомобилей. Между Вашингтоном и Брюсселем будет создана специальная рабочая группа, которая займётся решением вопросов в торговой сфере, сообщает RT.