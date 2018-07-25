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Трампа обвинили в подражании Обаме из-за отмены пошлин с Евросоюзом

25 Июля 2018 в 10:30
Трампа обвинили в подражании Обаме из-за отмены пошлин с Евросоюзом

Председатель Русского экономического общества имени Шарапова в эфире НСН уверен, что Дональд Трамп вернулся на позиции Вашингтона 2016 года.

Президент США Дональд Трамп предложил ЕС отказаться от торговых пошлин. При этом американский лидер подчеркнул, что и сам готов это сделать. По его мнению, подобная мера позволит прийти к свободному рынку и честной торговле. Такое сообщение Трамп разместил на своей странице в Twitter, сообщает Газета.ру.

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Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН рассказал, что призыв американского президента свидетельствует о возвращении к позициям 2016 года (слушайте аудио).

«Заявление Трампа означает, что Вашингтон откатился на те позиции, которые были во времена предыдущего президента Барака Обамы. Евросоюз и США активно работали над проектом Трансатлантического партнёрства, фактически это было создание обширной зоны свободной торговли и свободного обмена инвестициями. Трамп перечеркнул все эти договорённости, разорвал в клочья проект этого соглашения, а сейчас заявляет о возвращении на позицию 2016 года», - подчеркнул Катасонов.

Напомним, ранее Франция констатировала торговую войну с США, сообщает «Свободная Пресса». Как пояснил министр экономики и экономического развития страны Бруно Ле Мэр, это понимают все страны-участники G-20, что создаёт риски для дальнейшего роста мировой экономики. При этом первый шаг для налаживания диалога, по его мнению, должен сделать Вашингтон.

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