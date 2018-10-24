Эксперт: На саммите в Париже Трамп будет требовать Си Цзинь Пина

Президент Американского университета Эдуард Лозанский в эфире НСН предположил, что прорыв в отношениях наступит лишь по итогам трехстороннего саммита.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встреча с российским главой Владимиром Путиным может состояться в ноябре на мероприятиях в Париже, которые будут посвящены столетию со дня окончания Первой мировой войны.

в эфирезаявил, что успех предстоящих переговоров зависит от участия или неучастия в них Китая ().

«Важно одно: сумеет ли Путин убедить Си Цзинь Пина принять участие, не обязательно в предстоящем саммите в Париже, но в дальнейших трёхсторонних встречах. И уже всем вместе решать вопросы глобального порядка. А на встрече 11 ноября Дональд Трамп будет интересоваться, где Китай?! Он будет требовать Си Цзинь Пина. И единственный, кто сможет привести за стол переговоров, это Путин. У российского лидера сложились уникальные теплые отношения с главой КНР. А встреча в Париже очень важна, она нужна. Но думаю, что прорывов нельзя ожидать, пока не состоится саммит трех лидеров», - высказал свою позицию американист.

Первый полноформатный российско-американский саммит прошел в Хельсинки 16 июля этого года. По его итогам Владимир Путин заявил о сделанном первом шаге в «расчистке завалов» в отношениях России и США.