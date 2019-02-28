От случайного боя к большой войне. Генерал-майор о конфликте Пакистана и Индии

Заслуженный военный лётчик обсудил с НСН воздушный инцидент на границе стран.

Стали известны подробности воздушного боя между истребителями ВВС Индии и Пакистана, который произошёл в среду, 27 февраля. Всего в столкновении в воздухе приняли участие 32 боевые машины. По сообщению СМИ, в бою участвовали 24 пакистанских и восемь индийских самолетов.

Инцидент произошел из-за попытки пакистанских военных залететь на индийскую территорию. Самолет МиГ-21, в котором находился командир индийского звена, начал преследование пакистанского F-16, но был подбит. В результате командир индийского звена был вынужден катапультироваться. Он приземлился на пакистанской территории и был взят в плен.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в эфире НСН заявил, что главную роль в воздушном бою играет мастерство пилота.

«Все эти самолеты хороши сами по себе. Вопрос еще в том, кто их пилотировал. Что это был за бой. Летчики наносили удары по наземным целям, плюс было столкновение в воздухе. Это было кратковременно, разовый эпизод. Даже можно сказать случайный. Здесь больше зависит от пилота, чем от самолета. Хотя наша техника менее капризная. И более приемлемая для выполнения боевых задач. Многофункциональные самолеты предназначены и для воздушного боя, и для поддержки наземных войск. Конфликт очень опасный, нужно понимать, что это может быть начало большой войны», - отметил он.

Собеседник НСН предупредил о возможности начала серьезного военного конфликта.

«Я думаю, что все-таки индийская сторона в этом случае проявила себя с лучшей стороны, хотя и пакистанские ВВС подготовлены достаточно хорошо. Говорить чисто о победе одной стороны над другой рано. Конфликт был провоцирован внезапным событийным порядком. Он не нес значения, чтобы развязать войну. Это случайно завязавшийся боевой конфликт. Вот будет он иметь продолжение или нет, это зависит от политического руководства обоих государств и конечно от военных планов, которые они уже сегодня сформировали. ООН тоже будет принята резолюция, мировая общественность тоже будет влиять на это каким-то образом. Просто так оставлять этот конфликт без внимания нецелесообразно. Это может быть предвестником большой войны», - напомнил он.

Ранее сообщалось, что перед этим столкновением ВВС Индии разбомбили лагерь боевиков в Пакистане. Это стало ответом на вылазку террориста-смертника в индийской части Кашмира. Жертвами самоподрыва боевика 14 февраля стали 46 индийских военнослужащих.