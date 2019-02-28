Су-30 впервые сошлись в бою с F-16

Стали известны подробности воздушного боя между истребителями ВВС Индии и Пакистана, который произошёл в среду, 27 февраля. По данным телеканала NDTV, всего в боестолкновении в воздухе приняли участие 32 боевые машины.

Со стороны Индии в противостоянии участвовали всего 8 самолетов - 4 Су-30МК, 2 модернизованных Dassault Mirage 2000 и 2 МиГ-21, один из которых был сбит пакистанцами. В свою очередь, как отмечает РИА ФАН , Пакистан поднял в небо 24 борта, в том числе: 8 F-16, 4 Dassault Mirage III и 4 JF-17 Thunder. Ещё 8 самолетов выполняли функции сопровождения.

Индийские истребители начали преследование пакистанских самолетов, которые атаковали территории вблизи военных объектов у линии контроля в штате Кашмир.

ВВС Пакистана объявили , что сумели сбили два военных самолета Индии. В Дели утверждают, что обе стороны потеряли по одному истребителю в ходе о воздушном боестолкновения. Днём ранее ВВС Индии разбомбили лагерь боевиков в Пакистане. Это стало ответом на вылазку террориста-смертника в индийской части Кашмира. Жертвами самоподрыва боевика 14 февраля стали 46 индийских военнослужащих.