Новости за ночь: Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Названы регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Ненецкого автономного округа получают самые высокие зарплаты в России. Также в пятёрку лидеров рейтинга входят Магаданская область и Москва, сообщают РИА Новости. При этом на первом месте по доле низкооплачиваемых работников оказался Дагестан, а на втором месте – Карачаево-Черкесская республика. Стоит отметить, что во многих регионах, которые расположены на Дальнем Востоке или на севере, практически нет людей, зарплата которых ниже 15 тысяч рублей в месяц.

Порошенко пожаловался на Путина

Президент Украины Пётр Порошенко пожаловался на нежелание главы РФ Владимира Путина проводить прямые телефонные переговоры. По его словам, после инцидента в Керченском проливе, когда российским пограничникам пришлось задержать три корабля, нарушивших границу России, он направлял запрос о проведении переговоров в любом формате – двустороннем, нормандском с участием США. Однако, как рассказал журналистам Порошенко, Москва не приняла предложение, сообщает France24.

Великобритания рискует испортить отношения с США из-за закупки истребителей F-35. В настоящий момент Лондон закупает у Вашингтона 138 самолётов морского базирования. Однако Британия добивается включения в программу и истребителей наземного базирования. Из-за этого может сократиться число эскадрилий, которые совершают операции с авианосцев. Это, в свою очередь, снизит их потенциал. В то же время в США убеждены, что такой шаг станет огромным предательством. А появление Великобритании без боеспособного авианосца, полагает Вашингтон, дискредитирует военные возможности, сообщает Sky News со ссылкой на источник.

Коалиция уничтожила одного из главарей ИГИЛ

Один из главарей ИГИЛ («Исламское государство», деятельность организации запрещена на территории РФ) ликвидирован во время удара коалиции во главе с США. Также были нейтрализованы ещё несколько боевиков. Удар был нанесён при помощи беспилотника 2 декабря на юге Сирии, сообщает Fox News. При этом представитель командования группировкой войск ВС РФ в САР Олег Макаревич сообщил об уничтожении сирийской армией 270 боевиков ИГИЛ во время наступления в провинции Эс-Сувейда, пишут РИА Новости.