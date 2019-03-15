Новозеландская свобода оружия заставила задуматься весь мир

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» рассказал НСН, что многие страны пересмотрят отношение к безопасности.

По последним данным, в результате теракта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч погибли 49 человек, около 50 ранены, сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн. Стрельбу по прихожанам открыл 28-летний уроженец Австралии, вместе с ним по подозрению в причастности к терактам задержали трех мужчин и одну женщину.

Уровень оценки рисков для национальной безопасности Новой Зеландии подняли до высокого. Все школы, мечети и государственные учреждения в Крайстчерче закрыты, полиция призвала жителей оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Премьер-министр Новой Зеландии назвала 15 марта одним из самых мрачных дней в истории страны.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с НСН рассказал, что страна оказалась не готова к террористической атаке.

«Новая Зеландия – это был островок безопасности. Я думаю, что новозеландцы вообще не представляли, что может быть такое. Мировое противостояние на религиозной почве перекинулось на Новую Зеландию. Мы прекрасно видим, что в некоторых странах Европы одни запрещают строить мечети, другие выдвигают требования, что нельзя проводить Новый год из-за вероисповедания. Думаю, что из-за этой трагедии многие страны пересмотрят ту позицию, которую они занимают в этих вопросах. Надо делать так, чтобы эти религиозные расы не переходили на уничтожение ни в чем не повинных людей. Это проблема уже правоохранительных органов, служб безопасности и вообще правительства», - рассказал Гончаров.



Эксперт обратил внимание, что в Новой Зеландии можно легко получить оружие, что облегчает задачу террористам.

«Странам, которые думают, что их это не коснется, нужно менять подход. Я уверен, что они сделают выводы, как сделали в Норвегии. Это проблема мирового масштаба, все должны понимать, что каждый, имея возможность покупать оружие, имея такие боеприпасы, может прийти в любое заведение религиозной общественности и стрелять в невинных людей, это проблема безопасности», - заключил Гончаров.

В Новой Зеландии, чтобы получить лицензию на владение оружием, нужно пройти полицейскую проверку, обозначить причину для владения оружием, не иметь наркозависимость или психическое заболевание, Всего по стране выдано около 250 тысяч лицензий. Если лицензии на пистолеты и штурмовые винтовки практически не выдаются, то получить ее на помповое ружье или винтовку не составит труда.