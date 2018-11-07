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Новости за ночь: Во ФСИН рассказали, когда сделано фото с поедающим икру Цеповязом

7 Ноября 2018 в 07:38
Новости за ночь: Во ФСИН рассказали, когда сделано фото с поедающим икру Цеповязом

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

ФСИН подтвердил подлинность фото Цеповяза, поедающего красную икру

ФСИН отреагировала на фотографии приговорённого к 20-ти годам строгого режима из-за убийств Вячеслава Цеповяза, на которых заключённый ест красную икру и держит клешню краба. Как уточнили в пресс-службе ведомства, по данному факту уже прошла проверка. Выяснилось, что фотография подлинная и была сделана в 2015 году. Материалы проверки передали в следственные органы, которые примут процессуальное решение, сообщает RT. Напомним, Цеповяз входил в банду станицы Кущёвской. Следствие полагает, что бандиты убили 19 человек.

США могут ввести новые санкции против РФ по делу Скрипаля

Вашингтон может ввести второй пакет санкций против России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Госдепе напомнили Конгрессу, что США до сих пор не получили доказательства выполнения Россией условий о нераспространении химического и биологического оружия. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического департамента Хизер Науэрт, передаёт Североамериканское бюро НСН. Напомним, первый пакет санкций против России по делу Скрипаля вступил в силу 27 августа.

ЧП в Космосе — третье за два месяца
Лекарства и алкоголь в ЕАЭС могут начать продавать в интернете в 2019 году

Онлайн-продажу алкоголя и лекарств могут разрешить на территории Евразийского экономического союза в 2019 году. Инициатива содержится в проекте «дорожной карты» по развитию цифровой торговли на 2019-2020 годы, сообщает РБК. Напомним, сейчас в ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. С данной инициативой выступили чиновники Евразийской экономической комиссии. Сейчас они собирают мнение бизнеса по данному вопросу.

«Союз-СТ» успешно вывел на орбиту европейский метеорологический спутник

Ракета-носитель «Союз-СТ» успешно вывела на орбиту метеорологический спутник MetOp-C. Она стартовала с космодрома Куру во Франции в 04:47 по московскому времени. Как уточнил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, спутник уже взят на управление. Космический объект принадлежит Европейской организации спутниковой метеорологии, сообщает РЕН ТВ. Ранее подобные спутники запускались в 2006 и 2012 годах.

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