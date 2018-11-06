ЧП в Космосе — третье за два месяца

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Сбой программы произошел на одном из трех компьютеров Международной космической станции.

По сообщению Роскосмоса, для восстановления работоспособности компьютера необходим его перезапуск. Он должен состояться 8 ноября. На жизнедеятельность экипажа МКС и на работу самой станции инцидент не повлияет, - уверяют в Роскосмосе. Ведомство поясняет, что менять компьютер нет необходимости.

За два с небольшим месяца это уже третье значительное ЧП.

30 августа было зафиксировано падение давления воздуха внутри станции. Причиной утечки стало отверстие диаметром около двух миллиметров в корпусе бытового отсека корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС. Российские космонавты наложили ремонтный пластырь в несколько слоев, а затем дополнительно укрепили, восстановив таким образом герметичность. Происхождение этого отверстия не установлено до сих пор. Его планируется обследовать во время декабрьского выхода в открытый космос. Инцидент уже оброс огромным количеством версий, включая самые фантастические. Вплоть до того, что во вредительстве заподозрили американских астронавтов, которые будто бы таким образом хотели устроить досрочное возвращение на Землю. Эта версия, как водится, анонимных источников едва не поссорила Роскосмос с НАСА.

А примерно три недели назад, 11 октября крушение потерпела ракета «Союз-ФГ» с ​пилотируемым кораблем «Союз МС-10». Авария случилась спустя 119 секунд после старта с космодрома «Байконур». Находившимся на борту корабля российскому космонавту Алексею Овчинину и астронавту NASA Нику Хейгу удалось спастись. Капсула с ними вовремя отделилась от носителя и приземлилась в казахстанской степи.

Великолепным индикатором положения дел в космической отрасли стали действия страховщиков. После аварии «Союза-ФГ», первой в отечественной пилотируемой космонавтике за последние 35 лет, ни один страховщик не захотел страховать последующие старты. Первый после аварии запуск спутника ГЛОНАСС стал возможен только после того, как 2 ноября его согласились застраховать две компании. За большие, чем раньше, деньги. Изначально стоимость страховки была объявлена в 178 млн рублей, но желающих не нашлось. Тогда сумма страховки выросла до 201 млн рублей. Страховая сумма, по данным «Газеты.ру», превышает 2 миллиарда рублей. И только после этого состоялся старт с космодрома Плесецк. К счастью, успешный.

Всеволод Нерознак