«Нет денег – нет Майдана». Эксперт опроверг прогноз восстаний регионов в Украине

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Президент Украинского аналитического центра рассказал НСН, зачем замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий пугает страну волной мятежей.

Часть регионов Украины может поднять восстание буквально на следующий день после президентских выборов. Такой прогноз сделал в эфире телеканала «112 Украина» замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. По его словам, не важно, какой кандидат будет избран, в любом из регионов могут начаться события, которые впоследствии приведут к «крайне негативным действиям, которые будут поддержаны “нашими друзьями за поребриком”, — пояснил политик.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН опроверг теорию замминистра и объяснил, почему повторение Майдана в Украине сейчас невозможно.

«Я вынужден огорчить пана Туку — восстания не будет. Без спонсоров восстания не бывает. Поймите, Майдан спонсировали олигархи. Тогда был конфликт одних олигархов с Януковичем и так далее. Да, даже если выборы будет такими, как захотят, люди побузят, побузят, и разойдутся. Точнее, они и не соберутся. Без денег майданов не бывает», — заявил Охрименко.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий слишком переживает о сохранении своей должности, а потому и выступает с громкими заявлениями, добавил собеседник





«Тука просто пиарится. Он понимает, что сейчас, если действительно Путин и Трамп договорятся о миротворцах [в Донбассе], то его должность исчезнет. Поэтому он пиарится, ужасно хочет, чтобы его ведомство осталось, переформировалось в “вечных ожидателей проблем” или что-то в этом роде», — заметил политолог.

Однако доля правды в словах Туки есть, отметил в завершение беседы Охрименко.

«Время от времени начинают говорить о Закарпатье, но там Балога — местный царёк, какие-то существенные изменения в Одессе — тоже маловероятно. Тем более, одесские ребята хорошо дружат с Порошенко. Так что, по большому счёту всё уже произошло. Хотя в чём-то Тука прав — чистыми выборы не будут, это правда», — подытожил эксперт.

Напомним, что выборы президента Украины состоятся в марте 2019 года. Осенью этого года пройдут парламентские выборы. При этом ряд экспертов и результаты опросов общественного мнения в Украине говорят не в пользу действующего президента страны — по данным последнего опроса группы «Рейтинг», проголосовать за Порошенко на предстоящих выборах готовы всего 8,3% респондентов. Более того, больше половины опрошенных заявили, что не отдали бы свой голос за нынешнего лидера страны, если бы выборы состоялись в ближайшие дни.